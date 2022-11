LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Der Lkw-Zulieferer SAF-Holland hat sich über ein Schuldscheindarlehen Geld am Kapitalmarkt besorgt. Wie das SDAX-Unternehmen mitteilte, hat es ein Schuldscheindarlehen über 176 Millionen Euro erfolgreich platziert. Der Endbetrag lag wegen der hohen Nachfrage 76 Millionen Euro über dem ursprünglich geplanten Zielvolumen.

HSBC

Die britische Bank HSBC bekommt Druck von ihrem größten Aktionär. Die chinesische Versicherung Ping An, die mit 8,3 Prozent an der HSBC plc beteiligt ist, fordert einen radikalen Umbau des Konzerns inklusive eines möglichen Verkaufs von großen Unternehmensteilen, um den Gewinn zu erhöhen und den Aktienkurs in die Höhe zu treiben.

INTESA SANPAOLO

Die Intesa Sanpaolo SpA hat im dritten Quartal zwar weniger Gewinn erzielt, jedoch die Markterwartungen übertroffen. Die italienische Bank profitierte dabei von steigenden Zinserträgen.

TWITTER

Der Umsatz bei Twitter ist nach Aussage des neuen Besitzers Elon Musk zuletzt "massiv" eingebrochen. Musk begründete dies in einem Tweet mit dem Druck aktivistischer Gruppen auf Werbetreibende.

