LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Die US-Aufsichtsbehörden sind bestrebt, den Handel auf dem riesigen 24-Billionen-Dollar-Markt für US-Schatzpapiere auszuweiten. Dies könnte zu einer Machtverschiebung weg von dem kleinen Club der Großbanken führen, die den Markt seit Jahrzehnten beherrschen, heißt es in einem Regierungsbericht. Die Aufsichtsbehörden sind seit März 2020, als die Pandemie über die Wirtschaft und die Märkte hereinbrach und den Handel mit Schatzpapieren zum Erliegen brachte, in erhöhter Alarmbereitschaft, was die Stabilität des Marktes betrifft. Die jüngste Volatilität auf dem Markt für Staatsanleihen hat die Bedenken noch verstärkt.

ASML rechnet mit solider Nachfrage - Weiterer Aktienrückkauf

Die niederländische ASML Holding rechnet ungeachtet der makroökonomischen Unsicherheiten mit einem soliden Wachstum der Wafer-Nachfrage sowie der Kapazität. Zudem kündigte der Chipausrüster einen neuen Aktienrückkauf im Wert von 12 Milliarden Euro an. Im Vorfeld seines Investorentages am Freitag erklärte der Hersteller von Halbleiterausrüstungen, dass die Ausweitung der Anwendungsbereiche und die Innovationen in der Branche das Wachstum der Halbleitermärkte weiter ankurbeln sollten. ASML plant, seine Kapazitäten an die künftige Nachfrage anzupassen.

Amazon leitet Kostenprüfung ein und hat Alexa im Blick - Kreise

Amazon-Chef Andy Jassy soll Kreisen zufolge in seinem Konzern eine Kostenüberprüfung eingeleitet haben und sich dabei auf unrentable Geschäftsbereiche konzentrieren. Im Rahmen der monatelangen Überprüfung der Einsparmöglichkeiten habe Amazon die Mitarbeiter bestimmter Abteilungen aufgefordert, sich nach anderen Stellen im Unternehmen umzusehen, da die Teams, in denen sie arbeiteten, geschlossen werden könnten, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Der Konzern investiere weiterhin in Geschäftsbereiche, in denen er Wachstumspotenzial sehe, wie etwa dem Gesundheitswesen.

