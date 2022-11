LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

bindet Vorstandsmitglied Judith Wiese länger an sich. Die Amtszeit der 51-Jährigen als Chief People & Sustainability Officer und Arbeitsdirektorin läuft damit für weitere fünf Jahre bis zum 30. September 2028, wie der DAX-Konzern im Anschluss an eine Aufsichtsratssitzung mitteilte. Judith Wiese hatte ihr Amt im Oktober 2020 mit einer Laufzeit von drei Jahren angetreten. Sie ist im Siemens-Vorstand zusätzlich verantwortlich für den Bereich Global Business Services und Lateinamerika, die nordischen Länder, die iberische Halbinsel und die Niederlande.

CUREVAC

hat den Verlust im dritten Quartal 2022 trotz rückläufiger Erlöse deutlich verringert. Wie die auf mRNA-Technologie-basierte Impfstoffe spezialisierte Curevac NV mitteilte, belief sich der Vorsteuerverlust im abgelaufenen Quartal auf 47,4 Millionen Euro nach 143,5 Millionen im Vorjahreszeitraum. Den operativen Verlust gab das Tübinger Unternehmen mit 52,4 Millionen Euro an nach 143,1 Millionen vor einem Jahr.

DELIVEROO

zieht sich nach sieben Jahren wegen zu starker Konkurrenz aus Australien zurück. Das kündigte das Unternehmen am Mittwoch an und begründete den Schritt mit Kostengründen. Der australische Markt sei von hohem Wettbewerb geprägt, "mit vier globalen Akteuren", hieß es. Deliveroo hatte sich vor drei Monaten bereits aus den Niederlanden zurückgezogen und vergangenes Jahr Spanien den Rücken gekehrt.

NOVARTIS

will sich einem Agenturbericht zufolge möglicherweise von einigen Geschäftsbereichen trennen. Die Novartis AG ziehe den Verkauf ihres Geschäfts mit Medikamenten zur Behandlung von Atemwegs- und Augenerkrankungen in Erwägung, um den Erlös in innovative Medikamente zu investieren, schreibt die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf nicht näher benannte Quellen. Allein das Augenheilkunde-Geschäft könnte rund 5 Milliarden US-Dollar wert sein.

CHEVRON/QATARENERGY

Chevron Phillips und QatarEnergy wollen in Texas zusammen eine 8,5 Milliarden US-Dollar teure Polymerfabrik bauen. Die Chevron Phillips Chemical Co LLC, die sich im gemeinsamen Besitz der Chevron Corp und Phillips 66 befindet, und QatarEnergy haben das Gemeinschaftsunternehmen Golden Triangle Polymers Co gegründet.

MICRON

fährt seine DRAM- und NAND-Wafer-Produktion deutlich zurück. Die Micron Technology Inc geht nach eigenen Angaben davon aus, dass die Produktion von DRAM- und NAND-Wafern im laufenden Quartal um etwa 20 Prozent niedriger ausfallen wird als im Vorquartal. Zur Begründung verwies Micron auf das derzeitige von nachlassender Nachfrage geprägte Marktumfeld und kündigte an, die Kapitalkosten weiter senken zu wollen.

TARGET

Die Aktie des US-Einzelhändlers Target bricht Mittwoch im vorbörslichen US-Handel ein, nachdem das Unternehmen im dritten Quartal deutlich weniger verdient hat als erwartet und für das laufende Quartal einen Umsatzrückgang prognostiziert hat.

TWITTER

Mit ruppigen Ansagen und der Androhung weiterer Kündigungen hat der neue Twitter-Besitzer Elon Musk die Beschäftigten des Kurzbotschaftendienstes auf harte Arbeit eingeschworen. Für einen Erfolg von Twitter in einer Welt mit zunehmendem Wettbewerb "werden wir extrem Hardcore sein müssen", schrieb Musk am Mittwoch in einem Memo an die Belegschaft, über das mehrere US-Medien berichteten. "Das wird lange Arbeitstage mit hoher Intensität bedeuten. Nur außergewöhnliche Leistung wird als ausreichend bewertet."

TENCENT

trennt sich von weiterem Tafelsilber. Der chinesische Internetkonzern will mehr als 958 Millionen Aktien des Essens-Lieferdienstes Meituan im Wert von rund 20 Milliarden Dollar an seine Aktionäre übertragen, wie er bei Vorlage der Drittquartalszahlen mitteilte. Dadurch wird der Meituan-Anteil von Tencent von 17 auf 1,5 Prozent sinken.

