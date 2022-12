LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

hat offenbar eine wichtige Rolle bei den Corona-Lockerungen und dem Abrücken von der Null-Covid-Politik in China gespielt. Unternehmensgründer Terry Gou habe in einem Brief die chinesische Führung gewarnt, dass die strikten Corona-Kontrollen Chinas wichtige Rolle in den globalen Lieferketten bedrohen würden, wie mit den Vorgängen vertraute Personen sagten. Außerdem habe er mehr Transparenz in Bezug auf die Restriktionen für die Mitarbeiter des iPhone-Auftragsfertigers gefordert.

