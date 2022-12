LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Vor der außerordentlichen Hauptversammlung von VW macht Konzernchef Oliver Blume deutlich, dass er Porsche dauerhaft in Personalunion führen will. Für die krisengeschüttelte Software-Sparte Cariad kündigte er gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) weitere Eingriffe an. "Porsche weiter zu führen, war für mich eine Grundbedingung bei der Entscheidung den Vorstandsvorsitz des Volkswagen Konzerns zu übernehmen", sagte er der FAZ.

HENKEL

will über eine Kooperation mit dem spanischen Energieunternehmen Grupo Ignis die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, speziell Solarenergie, in Europa ausbauen. Beide Unternehmen haben laut Mitteilung einen "virtuellen Stromabnahmevertrag" (Virtual Power Purchase Agreement, VPPA) mit einer Laufzeit von zehn Jahren unterzeichnet.

RWE

Die Ratingagentur Fitch hat das langfristige Emittentenausfall-Rating der RWE AG mit "BBB+" bestätigt. Der Rating-Ausblick ist stabil. Fitch Ratings begründete die Rating-Bestätigung mit der anhaltend starken Position von RWE als großer Stromerzeuger in Deutschland mit Engagements in Westeuropa und den USA.

DEUTSCHE BAHN

soll sich künftig stärker auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Wie der Staatskonzern mitteilte, hat der Aufsichtsrat dem Vorstand den Auftrag erteilt, einen Verkauf der Logistiktochter DB Schenker, die rund 76.000 Mitarbeiter beschäftigt, zu prüfen. Ein konkreter Start für einen Verkaufsprozess und die Art und Weise der Veräußerung stehen noch nicht fest, darüber soll später entschieden werden.

DR. HÖNLE

Karl Hönle, Firmengründer und langjähriger Vorsitzender des Aufsichtsrats der Dr. Hönle AG, legt sein Amt auf der nächsten Hauptversammlung Ende März nieder. Zudem scheide er auf eigenen Wunsch aus dem Aufsichtsrat aus, wie das Technologieunternehmen mitteilte. Neuer Vorsitzender des Kontrollgremiums soll Franz Richter werden.

SÜDZUCKER

dürfte auch im kommenden Geschäftsjahr von einem soliden Preisniveau bei Zucker und von abgesicherten Energiepreisen profitieren. Wie der Konzern mitteilte, rechnet er auch für das am 1. März beginnende Geschäftsjahr 2023/24 mit einem deutlichen Gewinn- und Umsatzanstieg. Der Ausblick für das laufende Jahr wurde bestätigt.

