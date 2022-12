LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Die SNP Schneider-Neureither & Partner SE trennt sich von den restlichen Anteilen an der polnischen Beratungseinheit. Die All for One Group SE erwirbt die restlichen 49 Prozent der Anteile an dem SAP-Dienstleistungsgeschäft. Die Transaktion werde sich im laufenden Geschäftsjahr positiv auf die Liquidität von SNP auswirken. Zum Verkaufspreis machten beide Unternehmen keine Angaben.

TESLA

Der Elektroautokonzern hat die Rabatte für seine Elektrofahrzeuge Model 3 und Model Y, die in diesem Monat in den USA ausgeliefert werden, verdoppelt. "Bei Auslieferung eines neuen Model 3 oder Model Y zwischen dem 21. und 31. Dezember 2022 erhalten Sie eine Gutschrift in Höhe von 7.500 US-Dollar und 10.000 Meilen kostenloses Supercharging", heißt es in einer Mitteilung auf der Website der Tesla Inc.



