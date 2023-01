LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Die First Abu Dhabi Bank hat ein Übernahmeangebot für die Standard Chartered plc in Erwägung gezogen, ist nun aber nicht mehr länger an der britischen Bank interessiert. "Die First Abu Dhabi Bank bestätigt, dass sie sich zuvor in einem sehr frühen Stadium der Prüfung eines möglichen Angebots für Standard Chartered befand, dies aber zum Zeitpunkt dieser Ankündigung nicht mehr tut", hieß es.

Der US-Chiphersteller Qualcomm hat eine Kooperation mit dem SAP-Wettbewerber Salesforce angekündigt, um das Verhalten der Verbraucher in ihren Autos zu verfolgen. Dabei sollen neue Tools entwickeln werden, mit denen sich das Verhalten der Kunden in ihren Autos nachvollziehen lässt - welche Funktionen sie nutzen, welche Medien sie konsumieren und wie sie fahren.

hat im ersten Geschäftsquartal 2022/23 beim Umsatz die Markterwartungen übertroffen, jedoch aufgrund eines Vergleichs im Opioid-Rechtsstreit einen Nettoverlust von 3,7 Milliarden Dollar verbucht. Die US-Apothekenkette verzeichnete einen bereinigten Gewinn von 1,16 (Vorjahr: 1,68) Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 33,4 (33,9) Milliarden Dollar. Analysten hatten mit einem Gewinn von 1,14 Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 32,9 Milliarden Dollar gerechnet.

