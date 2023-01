LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

PORSCHE

Die Porsche Automobil Holding SE hat den Anteilskauf in Höhe von 7,5 Prozent an den Stammaktien der Porsche AG vollzogen. Wie geplant hält die Porsche SE infolge der geleisteten Sonderdividende der Volkswagen AG laut Mitteilung nun 25 Prozent plus eine Aktie der Stammaktien des Sportwagenherstellers. "Der auf die Porsche SE entfallende Anteil an der Sonderdividende in Höhe von rund 3,1 Milliarden Euro wurde ohne Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag mit der Kaufpreiszahlung für die zweite Tranche von 3,0 Milliarden Euro verrechnet", so die Holding.

CUREVAC

bekommt einen neuen Chef. Wie das Biopharmaunternehmen mitteilte, wurde der Sanofi-Manager Alexander Zehnder zum 1. April zum Vorstandsvorsitzenden ernannt. Franz-Werner Haas gebe sein Amt nach mehr als zehn Jahren als Vorstandsmitglied und nach dreijähriger Amtszeit als Vorstandschef ab.

LEONI

Beim Autozulieferer Leoni hat die Restrukturierung nach dem jüngst geplatzten Deal mit der Stark Corporation künftig wieder Vorstandsrang. Wie der Konzern mitteilte, hat der Aufsichtsrat Hans-Joachim Ziems als Chief Restructuring Officer zum 10. Januar in den Vorstand berufen. Er soll dort die erforderliche Anpassung des Refinanzierungskonzepts und seine Umsetzung verantworten.

SÜSS MICROTEC

hat im vergangenen Jahr dank einem starken vierten Quartal einen Rekordumsatz erzielt. Sowohl Erlöse als auch die Marge lagen nach vorläufigen Berechnungen über den Markterwartungen.

PERSONIO

Das Start-up macht sich bereit für einen Börsengang, der aber frühestens Ende kommenden Jahres stattfinden soll. In einem ersten Schritt wird der Personalsoftware-Anbieter einer GmbH in eine Societas Europaea (SE) umgewandelt. "Mit der Rechtsform einer europäischen Aktiengesellschaft sind wir bereit für den Kapitalmarkt", sagte Vorstandschef Hanno Renner der Wirtschaftswoche. "Unser klares Ziel ist der Börsengang, Ende 2024 ist dafür der frühstmögliche Zeitpunkt."

NAGARRO

rechnet im laufenden Jahr mit einem weiteren Umsatzwachstum. Die Marge dürfte in etwa das Niveau dessen erreichen, was sich das im TecDAX und SDAX notierte IT-Unternehmen für das vergangene Jahr vorgenommen hat.

BERKSHIRE HATHAWAY

von Warren Buffett hat ihre Beteiligung an dem chinesischen Tesla-Rivalen BYD weiter reduziert. Seit einem Verkauf vergangene Woche halte Berkshire nur noch weniger als 14 Prozent der in Hongkong gelisteten BYD-Aktien, wie aus einer Stimmrechtsmitteilung hervorgeht.

