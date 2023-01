LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

China will seine Technologiekonzerne nach dem Ende einer zweijährigen Phase erhöhter Überwachung offenbar weiterhin an der kurzen Leine halten. Der Staat hat sich nun an einer Tochtergesellschaft des Online-Händlers Alibaba beteiligt, wie aus einem Handelsregistereintrag hervorgeht. So hat sich eine Gesellschaft, die von der Internet-Aufsichtsbehörde Cyberspace Administration of China (CAC) kontrolliert wird, am 4. Januar einen Anteil von 1 Prozent an einer Alibaba-Tochter in Guangzhou gesichert.

hat im vierten Quartal 23 Prozent weniger verdient als im gleichen Zeitraum 2021. Zum Abschluss eines turbulenten Marktjahres meldete der weltgrößte Vermögensverwalter einen Nettogewinn von 1,26 Milliarden US-Dollar gegenüber 1,64 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,29 Dollar. Damit wurde die Erwartung der von Factset befragten Analysten von 8,13 Dollar übertroffen.

Höhere Kreditkosten haben der Citigroup im vierten Quartal einen herben Gewinnrückgang beschert. Allerdings fiel das Minus nicht so hoch aus wie von Analysten befürchtet. Die Erträge legten unterdessen dank der höheren Zinsen zu, die ein schwächeres Investmentbanking-Geschäft ausglichen.

hat zuletzt von einer starken Nachfrage nach Flugreisen profitiert. Gleichzeitig hat der US-Konzern aber mit hohen Kosten zu kämpfen, die den Gewinn im ersten Quartal schmälern dürften.

hat sich mit ihren Ambitionen im Geschäft mit Konsumentenkrediten einen teuren Fehlschlag geleistet. Die Bank hat mit einem großen Teil ihres Consumer-Lending-Geschäfts seit 2020 mehr als 3 Milliarden US-Dollar Verlust gemacht. Goldman Sachs gab die Zahl anlässlich einer Neuorganisation der Geschäftsbereiche bekannt, die bereits bei der Vorlage der Viertquartalszahlen am Dienstag zum Tragen kommt.

hat im vierten Quartal von steigenden Zinsen profitiert und damit Belastungsfaktoren wie höhere Rückstellungen für ausfallgefährdete Kredite, steigende Kosten und ein schwächeres Investmentbanking ausgeglichen. Die Bank übertraf die Erwartungen der Analysten. Das US-Institut rechnet nun mit einer "milden Rezession".

In Lubmin an der Ostsee ist das zweite deutsche Importterminal für Flüssiggas (LNG) in Betrieb genommen worden. Das teilte der französische Energiekonzern Totalenergies mit, der die Anlage gemeinsam mit dem Lubminer Unternehmen Regas betreibt. Totalenergies werde die Anlage auch beliefern und so "einer der wichtigsten LNG-Lieferanten für Deutschland" werden.

erwägt die Entwicklung einer neuen Produktionsplattform speziell für Elektrofahrzeuge. Der japanische Konzern denke über eine neue Plattform nach, die sich von der aktuellen für Elektrofahrzeuge (EV) unterscheide, so Toyota-President Akio Toyoda. Die Überlegungen sind Teil der Bemühungen, eine Formel zu finden, mit der eine große Anzahl von Elektrofahrzeugen profitabel hergestellt werden können.

Ein Richter in New York hat am Freitag das Familienunternehmen des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump mit der höchstmöglichen Geldstrafe von 1,6 Millionen Dollar (1,5 Millionen Euro) wegen Steuerhinterziehung belegt. Die zur Trump Organization gehörenden Unternehmen Trump Corporation und die Trump Payroll Corp. waren vergangenen Monat des Betrugs und der Steuerhinterziehung durch die Fälschung von Geschäftsunterlagen schuldig gesprochen worden.

Eine Milliardenstrafe hat der US-Bank Wells Fargo im vierten Quartal einen massiven Gewinnrückgang beschert. Gleichwohl fiel das Ergebnis der Bank von der US-Westküste besser aus als von Analysten erwartet.

