LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

erwirbt die Rechte an der experimentellen Krebstherapie Fruquintinib des Biotechunternehmens Hutchmed außerhalb von China, Hongkong und Macau für bis zu 1,1 Milliarden US-Dollar. Die Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. teilte mit, sie habe Pläne zur Entwicklung und Vermarktung von Fruquintinib.

January 23, 2023 12:29 ET (17:29 GMT)