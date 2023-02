LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

geht davon aus, dass 2022 zwar noch ein erheblicher Fehlbetrag in der Bilanz stehen wird. Dieser wird aber wegen der gefallenen Gaspreise geringer ausfallen als es nach den Neunmonatszahlen Anfang November zu befürchten war. Uniper rechnet 2022 mit einem negativen bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Adjusted EBIT) von rund 10,4 Milliarden Euro. Im Vorjahr hatte noch ein bereinigter operativer Gewinn von 1,187 Milliarden zu Buche gestanden.

ZF/WOLFSPEED

Angesichts der zunehmenden Nachfrage nach Leistungshalbleitern aus der Autoindustrie will der US-Hersteller Wolfspeed im saarländischen Ensdorf eine neue Chipfabrik errichten. Partner ist der Autozulieferer ZF Friedrichshafen, der sich zur Finanzierung mit einem dreistelligen Millionen-Euro-Betrag an Wolfspeed beteiligen wird, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung heißt.

T-MOBILE US

hat im vierten Quartal deutlich mehr verdient als im Vorjahr und die Gewinnerwartungen übertroffen. Der Umsatz blieb trotz eines starken Kundenwachstums dagegen leicht hinter den Analystenprognosen zurück. Im laufenden Jahr plant die Tochter der Deutschen Telekom mit einem weiteren Kunden- und Ergebnisanstieg. So will T-Mobile US im laufenden Jahr netto 5 bis 5,5 Millionen Vertragskunden gewinnen. 2022 waren 6,4 Millionen hinzugekommen, wie das Unternehmen bereits Anfang Januar mitgeteilt hatte.

