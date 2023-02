LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

hat im vergangenen Jahr seine Prognose übertroffen und stellt für das laufende Geschäftsjahr weiteres Wachstum in Aussicht. Dank eines guten Auftragseingangs, eines hohen Auftragsbestands und eines anhaltend positiven Verlaufs in den photonischen Kerngeschäften, vor allem im Halbleiterausrüstungsbereich, erwartet der Konzern aus Jena 2023 einen Umsatz in der Spanne von 1,05 bis 1,1 Milliarden Euro und eine EBITDA-Marge von 19,0 bis 19,5 Prozent.

SÜDZUCKER

wird kurz vor Ablauf des Geschäftsjahres 2022/23 noch einmal zuversichtlicher für die Gewinnentwicklung. Die Prognose für den operativen Gewinn wurde dank der guten Entwicklung im Segment Zucker erneut angehoben. Beim Umsatz zeigt sich der Konzern dagegen vorsichtiger.

CARREFOUR

startet einen neuen Aktienrückkauf und erhöht seine Dividende, nachdem Umsatz und Gewinn für 2022 die Erwartungen übertroffen haben. Die Franzosen kündigten an, einen neuen Aktienrückkauf im Wert von 800 Millionen Euro zu starten, den zweiten seit vergangenem Jahr. Die Dividende soll um 8 Prozent auf 0,56 Euro pro Aktie steigen. Der Rückkauf soll im Laufe des Jahres abgeschlossen werden, so Carrefour.

LOUIS VUITTON

führt offenbar Gespräche, um den Musikproduzenten und Streetwear-Unternehmer Pharrell Williams als nächsten Chefdesigner für Herrenmode zu verpflichten. Das berichten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Im Falle einer Ernennung würde der 49-jährige Williams die Rolle übernehmen, die zuvor Virgil Abloh innehatte, der im November 2021 verstorben ist.

COCA-COLA

hat im vierten Quartal aufgrund des stärkeren Dollars weniger verdient, damit aber die Analystenerwartungen erreicht. Der Umsatz stieg nur um 7 Prozent, da höhere Preise einen Rückgang des Verkaufsvolumens ausglichen, wie der US-Konzern mitteilte.

