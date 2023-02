LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

größere Überraschungen mitgeteilt.

INFINEON

S&P Global Ratings hat den Ausblick für Infineon von "stabil" auf "positiv" erhöht und das "BBB"-Rating für die langfristige Emittentenbonität und das Emissionsrating des Unternehmen und seine vorrangigen unbesicherten Anleihen bestätigt.

AURUBIS

investiert 120 Millionen Euro in den Ausbau der Elektrolyse im bulgarischen Pirdop. Mit dem Ausbau könnte Aurubis dort künftig rund 340.000 Tonnen Kupferkathoden produzieren, dies wäre eine Steigerung um rund 50 Prozent. Nach der Inbetriebnahme im zweiten Halbjahr 2026 erwartet Aurubis nach eigenen Angaben dadurch einen zusätzlichen jährlichen Ergebnisbeitrag (EBITDA) von 30 Millionen Euro. Das beschlossene Projekt will Aurubis aus dem laufenden Cashflow ohne Kapitalerhöhungen finanzieren.

COMMERZBANK

will nach drei Jahren Pause wieder eine Dividende zahlen. Wie die Bank mitteilte, will sie für 2022 eine Dividende von 20 Cent je Aktie vorschlagen. Außerdem habe der Vorstand die Genehmigung eines Aktienrückkaufprogramms beauftragt.

COMMERZBANK

Der Aufsichtsrat der Commerzbank will Jens Weidmann zu seinem Vorsitzenden bestimmen, wenn Weidmann auf der Hauptversammlung am 31. Mai 2023 in den Aufsichtsrat gewählt wird. Der Aufsichtsratsvorsitzende Helmut Gottschalk, der Weidmann im vergangenen November für seine Nachfolge vorgeschlagen hatte, erklärte: "Es freut mich, dass mein Vorschlag im Aufsichtsrat sowohl seitens der Anteilseigner als auch seitens der Arbeitnehmer auf breite Zustimmung trifft."

K+S

verliert sein Vorstandsmitglied Holger Riemensperger. Wie der Konzern mitteilte, wird Riemensperger eine neue Herausforderung in einem anderen Unternehmen übernehmen und K+S Ende Februar verlassen. Carin-Martina Tröltzsch, deren Berufung K+S im Januar gemeldet hatte, wird ihre Arbeit im Vorstand nun bereits am 20. Februar aufnehmen.

RHEINMETALL

Das Bundesverteidigungsungsmisterium hat stellvertretend für die Ukraine Rheinmetall mit der Lieferung von 35mm-Munition für den Flugabwehrpanzer Gepard beauftragt. Insgesamt sollen 300.000 Patronen geliefert werden. Die Munition ist zur Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte bestimmt, die den Gepard einsetzen. Der Wert des "Großauftrags" liegt laut Rheinmetall im niedrigen dreistelligen Mio-Euro-Bereich.

ASML

Bei der niederländischen ASML Holding NV hat ein ehemaliger Mitarbeiter in China unbefugt Daten von urheberrechtlich geschützter Technologie entwendet. Allerdings bezeichnete der Hersteller von Halbleiterausrüstung in seinem Geschäftsbericht die geklauten Daten als unwesentlich für den Geschäftsbetrieb. In der Sache sei eine umfassende interne Untersuchung eingeleitet worden. Infolge des Sicherheitsvorfalls könnten bestimmte Exportkontrollvorschriften verletzt worden sein. ASML hat den Vorfall den zuständigen Behörden gemeldet.

EQT

dürfte die Übernahme der auf Technologien für den Transport von temperatursensiblen Gütern spezialisierten Va-Q-Tec gelingen. Bis Mittwoch um 13 Uhr und damit knapp anderthalb Tage vor dem Ende der Andienungsfrist verfügt die schwedische Beteiligungsgesellschaft über rund 62,46 Prozent aller Aktien des Würzburger Unternehmens, wie es in einer aktuellen Pflichtmitteilung von EQT heißt. Damit ist die selbst gesteckte Mindestschwelle für das Zustandekommen der Übernahme von 62,5 Prozent fast erreicht.

SAS

wurde Opfer eines Cyberangriffs. Wie SAS am Mittwoch mitteilte, wurden bei dem Angriff Daten einiger Passagiere für andere Passagiere sichtbar, die während der Attacke auf der Website oder der App des Unternehmens aktiv waren.

AMAZON

Die Europäische Union will einem Zeitungsbericht zufolge die 1,7 Milliarden US-Dollar teure Übernahme von iRobot, dem Hersteller des autonomen Staubsaugers Roomba, durch Amazon unter die Lupe nehmen. Wie die Financial Times berichtet, hat sich die Behörde an den E-Commerce-Riesen gewandt und Fragen zu der Fähigkeit von Roomba gestellt, Fotos zu machen, während er sich in einer Wohnung bewege.

KRAFT HEINZ

hat im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen und ist in die Gewinnzone zurückgekehrt. Beim Ausblick für das laufende Jahr hatten die Analysten bei dem Konzern, zu dem Marken wie Oscar Meyer, Kool-Aid und Velveeta gehören, mehr erwartet.

