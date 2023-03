LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Ein Gericht in Paris hat ein Eilverfahren gegen zwei riesige Erdölvorhaben des Konzerns TotalEnergies in Uganda und Tansania abgelehnt. Die Umweltorganisationen, die das Einstellen der Arbeiten an den Vorhaben verlangt hatten, hätten die Verfahrensschritte nicht eingehalten, urteilte der Richter. Die bei einer Anhörung im Dezember vorgetragenen Argumente seien nicht dieselben gewesen wie die beim ursprünglichen Antrag im Jahr 2019.

STELLANTIS

will 155 Millionen US-Dollar in drei Werke in Kokomo im US-Bundesstaat Indiana investieren, um dort neue elektrische Antriebsmodule zu produzieren. Die Produktion soll voraussichtlich im dritten Quartal 2024 anlaufen. Wie Stellantis weiter mitteilte, unterstützen diese Investitionen das Elektrifizierungsziel, das vorsieht, dass bis 2030 jedes zweite in den USA verkaufte Fahrzeug von Stellantis batterieelektrisch sein soll.

CHEVRON

erhöht sein Ziel für Aktienrückkäufe in diesem Jahr ab dem zweiten Quartal auf 17,5 Milliarden US-Dollar. Außerdem wurde die Prognose für den Aktienrückkauf auf eine Spanne zwischen 10 und 20 Milliarden Dollar pro Jahr angehoben. Chevron begründete dies damit, dass das Unternehmen bei einem Ölpreis von 60 US-Dollar pro Barrel ein jährliches Wachstum des freien Cashflow von mehr als 10 Prozent erwartet.

GOLDMAN SACHS

zieht "strategische Alternativen" für ihr Geschäft mit Verbraucher-Plattformen, zu dem der Spezialkreditgeber GreenSky und Kreditkarten-Partnerschaften mit Apple und General Motors gehören, in Erwägung. "Ich habe in den letzten drei Jahren sicherlich viel nachgedacht", sagte CEO David Solomon in seiner Rede auf dem Investorentag mit Blick auf die Verbraucher-Geschäfte. "Es gab einige eindeutige Erfolge, aber auch einige eindeutige Stolpersteine".

TESLA

plant den Bau einer Produktionsstätte in der nordmexikanischen Industriemetropole Monterrey. Präsident Andrés Manuel López Obrador, der in den letzten Tagen mehrmals mit Tesla-Chef Elon Musk gesprochen hat, sagte auf seiner morgendlichen Pressekonferenz, dass die Einzelheiten der Investition am Mittwoch bekannt gegeben werden.

