LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

könnte seine Pläne für eine Batteriefabrik in Osteuropa angesichts der hohen Subventionen in den USA überdenken. Es sei möglich, dass sich der Konzern für Nordamerika als Standort entscheide, weil er dort bis zu 10 Milliarden US-Dollar an Subventionen erhalten könnte, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Eine Entscheidung sei noch nicht getroffen worden, zitiert die Agentur einen Sprecher.

VOLKSWAGEN

Die Mitarbeiter der Volkswagen AG werden am Ergebnis 2022 beteiligt. Die Tarifbeschäftigten erhalten für das vergangene Jahr eine Ergebnisbeteiligung von insgesamt 3.629,50 Euro brutto. Eine Vorauszahlung wurde bereits im November geleistet, der Restbetrag von 1.900 Euro wird mit dem Mai-Gehalt ausgezahlt.

ELI LILLY/ BOEHRINGER INGELHEIM

Die US-Gesundheitsbehörde FDA prüft eine mögliche Anwendung des Diabetes-Medikamentes Jardiance von Eli Lilly und Boehringer Ingelheim bei Kindern. Der Zulassungsantrag umfasse den Einsatz von Jardiance zur Senkung des Blutzuckerspiegels bei Kindern mit Typ-2-Diabetes ab 10 Jahren, in Kombination mit Diät und sportlicher Betätigung.

GEBERIT

hat im vierten Quartal mehr verdient und dabei von einer niedrigeren Steuerquote profitiert. Beim Ausblick auf 2023 zeigt sich das Unternehmen vorsichtig. Der Nettogewinn des Schweizer Herstellers von Sanitärprodukten lag im vierten Quartal bei 165 Millionen Schweizer Franken (rund 165,9 Millionen Euro), was einem Anstieg um 61 Prozent gegenüber dem Vorquartal entspricht, begünstigt durch eine niedrigere Steuerquote.

QUALCOMM

erhöht seine Quartalsdividende um 6,7 Prozent. Die Aktionäre sollen für das vergangene Quartal 0,80 US-Dollar je Aktie erhalten, nach 0,75 Dollar zuvor.

TESLA

Die US-Verkehrssicherheitsbehörde hat eine Untersuchung wegen zwei Beschwerden eingeleitet, nach denen sich beim SUV Model X das Lenkrad gelöst habe, wie die National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) mitteilte. Die Untersuchung betreffe mehr als 120.000 Fahrzeuge.

TIKTOK

will etwa 1,3 Milliarden Dollar pro Jahr für Maßnahmen zum Schutz der europäischen Nutzer ausgeben. Die beliebte Video-App versucht damit, die Regierungen zu beschwichtigen, die zunehmend besorgt über seine chinesische Muttergesellschaft ByteDance sind.

