LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

hat erneut Georg Müller als Vorstandsvorsitzenden berufen. Wie das Unternehmen mitteilte, hat der Aufsichtsrat in seiner Sitzung vom 9. März die Bestellung seines Vorstandsvorsitzenden Georg Müller um bis zu fünf Jahre verlängert.

GALERIA KRSTADT KAUFHOF

Den Gläubigern drohen erneut hohe Ausfälle. Wie die Düsseldorfer "Wirtschaftswoche" berichtete, sieht der Insolvenzplan für die Warenhauskette Abschreibungen in Milliardenhöhe vor. Die Gläubiger sollen demnach am 27. März in Essen darüber abstimmen. Lehnen sie den Plan ab, "wird der Geschäftsbetrieb unmittelbar einzustellen sein", zitiert die Zeitung aus einer Zusammenfassung des Plans.

GENERAL MOTORS

legt ein freiwilliges Abfindungsprogramm auf. Das soll dazu beitragen, die Fixkosten um 2 Milliarden US-Dollar zu senken. Im Rahmen dessen werden den Mitarbeitern Pauschalzahlungen und andere Entschädigungen auf Grundlage ihrer Jahre im Unternehmen angeboten, um den normalen Fluktuationsprozess zu beschleunigen.

JP MORGAN CHASE

hat ihren früheren Spitzenmanager Jes Staley wegen dessen Verbindungen zum verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein verklagt. Mit der Klage will die selbst wegen der Epstein-Affäre verklagte Bank erreichen, dass bei einer möglichen Verurteilung nicht sie, sondern Staley Schadenersatz zahlen muss.

ROLLS-ROYCE

Moody's hat den Ausblick für die Bonität von stabil auf positiv geändert. Das langfristige Emittentenrating wurde mit "Ba3" bestätigt.

ROSNEFT

Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet in der kommenden Woche über die Treuhandverwaltung zweier Tochterfirmen des russischen Rosneft-Ölkonzerns. Die Verkündung einer Entscheidung wurde nach der Verhandlung am Donnerstag für Dienstagnachmittag angesetzt.

SANDOZ

investiert mindestens 400 Millionen US-Dollar in eine neue Produktionsanlage für Biologika in Slowenien, um von der weltweit steigenden Nachfrage nach Nachahmerpräparaten von Biopharmazeutika (Biosimilars) zu profitieren.

VOLVO

hat in Frankreich ein neues Innovationszentrum eröffnet. Die CampX-Innovationszentren sollen neue Technologie- und Geschäftsinnovationen für nachhaltige Mobilität durch Partnerschaften mit Startup-Unternehmen beschleunigen.

