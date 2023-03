LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Die geplante Aufspaltung von Ernst & Young (EY) in ein Wirtschaftsprüfungs- und ein Beratungsgeschäft zieht sich hin und droht zu platzen. Um die Transaktion zu retten, erwägt die Führungsspitze mehrere Optionen, um die Partner in den USA zu beschwichtigen, ohne jene in Übersee zu sehr zu verärgern, wie informierte Personen sagten. Zu den Optionen gehöre auch ein Verkauf des Beratungsgeschäfts außerhalb der USA, wahrscheinlich an einen Private-Equity-Käufer.

FIRST REPUBLIC

JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley und mehrere andere große US-Banken diskutieren mehreren Informanten zufolge eine mögliche Transaktion mit der First Republic Bank, die eine beträchtliche Kapitalspritze beinhalten könnte, um den angeschlagenen Kreditgeber zu stützen. First Republic arbeitet an verschiedenen möglichen Optionen, einschließlich einer Kapitalerhöhung, sagten die mit der Angelegenheit vertrauten Personen.

MICROSOFT

peppt im Wettbewerb um die Führung bei künstlicher Intelligenz (KI) seine Arbeitsplatzsoftware mit der Technologie auf, die hinter dem Chatbot ChatGPT steckt, und stattet PowerPoint, Word, Excel und Outlook mit neuen Fähigkeiten aus. Der US-Softwareriese hat sich nach seiner milliardenschweren Investition in ChatGPT-Schöpfer OpenAI voll und ganz der generativen KI verschrieben.

BAIDU

hat mit seinem ChatGPT-Konkurrenten "Ernie Bot" bisher enttäuscht. Bei einer Veranstaltung am Donnerstag zeigte CEO Robin Li eine halbe Stunde lang Videos des mit Künstlicher Intelligenz arbeitenden Chatbots, etwa beim Beantworten von Fragen über chinesische Literatur, der Lösung von Mathematikproblemen und der Erstellung von Bildern und Videos. Eine Live-Präsentation gab es aber nicht.

VOLVO

bildet im ersten Quartal eine Rückstellung in Höhe von 1,3 Milliarden schwedischen Kronen (116,2 Millionen Euro) für die Restrukturierung seines europäischen Busgeschäfts. Die Produktion kompletter Omnibusse werde eingestellt. Stattdessen werde sich der Konzern auf die Produktion von Fahrgestellen konzentrieren und mit externen Karosserie-Herstellern von zusammenarbeiten.

