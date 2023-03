LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

wird die Spiele des Baseball-Profiligaverbandes Major League Baseball (MLB) in der diesjährigen Saison nicht kostenlos übertragen. Die Apple Inc teilte mit, dass ein Abonnement erforderlich sein werde, um die Spiele auf Apple TV+ zu sehen. Der iPhone-Hersteller veröffentlichte am Mittwoch einen Teil des Spielplans 2023 für die Freitagabendspiele der MLB, die auf seiner Plattform gestreamt werden können, welche 6,99 Dollar pro Monat kostet.

BROADCOM/VMWARE

Die britische Wettbewerbsaufsicht sieht die geplante Übernahme von VMware durch den US-Chiphersteller Broadcom kritisch. Die Competition and Markets Authority (CMA) fürchtet durch den 61 Milliarden US-Dollar schweren Deal eine deutliche Schwächung des Wettbewerbs in Großbritannien. Sie hat die Unternehmen aufgefordert, Zugeständnisse zu machen.

CREDIT SUISSE

Die Turbulenzen um die Schweizer Bank Credit Suisse und ihre Übernahme durch die Konkurrentin UBS wird Thema auf dem EU-Gipfel sein, wie ein hochrangiger deutscher Regierungsbeamte sagte. Dabei habe sich gezeigt, dass die in der Vergangenheit beschlossene Haftungskaskade bei Bankenschieflagen funktioniert habe. Das kontroverse Thema des Verbrenner-Aus und der Ausnahmen für E-Fuels wird nach Aussage des Beamten kein Thema auf dem Gipfel der Europäischen Union (EU) sein und höchstens am Rande des Treffens zur Sprache kommen.

JOHNSON & JOHNSON

ist mit seinem Versuch gescheitert, ein Gerichtsurteil vom Januar im Zusammenhang mit seinem juristischen Umgang mit Klagen anzufechten. Ein Berufungsgericht hatte den Insolvenzantrag der J&J-Tochter LTL Management LLC nach Chapter 11 zurückgewiesen, die der Konzern gegründet hatte, um Sammelklagen wegen talkumhaltigen Babypuders vor einem Insolvenzgericht verhandeln zu können.

MODERNA

will seinen Covid-19-Impfstoff für rund 130 Dollar pro Einzeldosis vermarkten, wenn demnächst die US-Regierung den nationalen Notstand für beendet erklärt und die Vorräte der Behörden aufgebraucht sind. Der Preis könnte etwas variieren je nachdem, mit welchen Gesundheitssystemen, Apotheken oder staatlichen Programmen ein Vertrag geschlossen werde, sagte Moderna-Präsident Stephen Hoge. Moderna habe sich auf einen Preis von etwa 130 Dollar festgelegt.

