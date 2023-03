LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

will ihren Aktionären nach einem Gewinnrückgang 2022 zwar eine niedrigere Dividende zahlen, kündigte aber ein weiteres Aktienrückkaufprogramm an. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, soll der Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,50 (Vorjahr: 1,00) Euro je dividendenberechtigter Aktie aus dem Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2022 vorgeschlagen werden.

GALERIA KARSTADT

Die Gläubigerversammlung des insolventen Warenhauskonzerns hat dem vorgeschlagenen Insolvenzplan zugestimmt. "Damit ist für Galeria der Weg frei, das Warenhausgeschäft in Deutschland im Rahmen des neuen Konzepts fortzuführen", teilte das Unternehmen am Montag mit. Der Plan des Generalbevollmächtigten Arndt Geiwitz und des Sachwalters Frank Kebekus sieht unter anderem die Schließung von 47 der derzeit noch 129 Galeria-Standorte vor.

EUROPÄISCHE BANKENAUFSICHT

rechnet nach der Pleite der Silicon Valley Bank in den USA und der Notfusion von Credit Suisse und UBS weiter mit unruhigen Zeiten. Für Europa erwartet er aber bei bedeutenden Banken keine signifikanten Solvenzrisiken aufgrund der Auswirkungen der jüngsten Zinspolitik

SALESFORCE

hat künftig Ruhe vor Elliott. Der aktivistische Investor hat angekündigt, keine eigenen Kandidaten für den Verwaltungsrat des US-Softwarekonzerns aufzustellen. In einer gemeinsamen Mitteilung von Elliott und Salesforce hieß es, der Investor wolle seine Pläne für die Besetzung des Boards nach den jüngsten Ergebnissen und dem Strategie-Update nicht weiterverfolgen.

