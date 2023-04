LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

hat ein grünes Schuldscheindarlehen über 300 Millionen Euro platziert. Der Zins ist an das von der Agentur ISS erstellte Nachhaltigkeits-Rating des Unternehmens gebunden. Der Erlös ist vollständig für die Finanzierung nachhaltiger Produktinnovationen und klimafreundlicher Projekte vorgesehen.

SINGULUS TECHNOLOGIES

hat von dem Wirtschaftsprüfer KPMG am Donnerstag Testate mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk für die Geschäftsjahre 2020 und 2021 erhalten. Die Jahresabschlüsse werden nun unverzüglich festgestellt und danach auf der Homepage des Maschinenbauunternehmens veröffentlicht.

AIRBUS

will seine Produktion in China verdoppeln. Airbus-Chef Guillaume Faury kündigte an, dass der Konzern eine zweite Fertigungsstraße im Werk in Tianjin bauen werde. Damit verdopple sich die Produktion von Flugzeugen der A320-Familie auf chinesischem Boden. Faury begleitete den französischen Präsidenten Emmanuel Macron auf seiner Chinareise.

AIRBUS

erweitert die Kapazität für die Montage seiner A320-Schmalrumpfflugzeuge in China mit einer zweiten Montagelinie am Standort Tianjin. Bis 2026 soll eine Produktionsrate von 75 Maschinen pro Monat erreicht werden.

ASERBAIDSCHAN AIRLINES

hat bei Airbus 12 Maschinen aus der A320neo-Familie bestellt. Die Fluggesellschaft will ihre Flotte modernisieren und kraftstoffeffizienter machen. Die Bestellung umfasst Maschinen des Typs A320neo und A321neo. Azerbaijan Airlines betreibt aktuell eine Flotte von 15 Airbus-Flugzeugen.

CREDIT SUISSE

Die Schweizer Regierung hat angekündigt, die Umstände zur Krise der Großbank Credit Suisse aufzuarbeiten und dazu einen Bericht vorzulegen. Der Bundesrat teile das Anliegen des Parlaments, "dass die Ereignisse, welche zur Übernahme der Credit Suisse durch die UBS und den ergriffenen staatlichen Maßnahmen führten, gründlich aufzuarbeiten" seien. Damit antwortete sie auf eine entsprechende Aufforderung der Abgeordneten.

WALMART

will sein Schnellladenetz für Elektrofahrzeuge auf Tausende von Walmart- und Sam's Club-Standorten im ganzen Land ausweiten. Das eigene Netzwerk soll bis 2030 aufgebaut werden, was zusätzlich zu den fast 1.300 Ladestationen kommt, die man bereits zur Verfügung hat.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err

(END) Dow Jones Newswires

April 06, 2023 12:36 ET (16:36 GMT)