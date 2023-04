LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

rechnet in den nächsten Jahren mit der Einführung von sechs wichtigen Impfstoffprodukten. Der Konzern will seine Pipeline an mRNA-basierten Impfstoffen erweitern und vorantreiben, um Kandidaten für Darmviren wie das Norovirus sowie Borreliose zu entwickeln, was der erste bakterielle Impfstoff des Unternehmens wäre.

VISA

kooperiert bei der Einführung von Visa+ mit Paypal. Der neue Service soll dabei helfen, Geld zwischen verschiedenen Zahlungsanwendungen zu bewegen.

