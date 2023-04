LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Der dänische Pharmakonzern hat seine Prognose für den Umsatz und den Betriebsgewinn im Gesamtjahr erhöht. Das Betriebsergebnis ist im ersten Quartal wechselkursbereinigt um 28 Prozent gestiegen bei einem Umsatzwachstum von 25 Prozent. Vor allem dank der guten Entwicklung des Medikaments Wegovvy zur Gewichtsreduktion erwartet Novo Nordisk 2023 nun ein Wachstum des Betriebsgewinns zwischen 28 und 34 Prozent bei einem Umsatzwachstum zwischen 24 und 30 Prozent.

SECUNET SECURITY NETWORKS

hat trotz eines schwachen Starts die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Im ersten Quartal erzielte das Unternehmen auf Basis vorläufiger Berechnungen einen Konzernumsatz von 55,2 (Q1/2022: 65,4) Millionen Euro. Das EBIT fiel auf minus 6,2 (Vj plus 8,5) Millionen Euro. Secunet führte zur Begründung ein zurückhaltendes Produktgeschäft an, hauptsächlich bedingt durch geringere Produktauslieferungen an Kunden zu Jahresbeginn.

UBS

hat Berichten zufolge JPMorgan Chase & Co damit beauftragt, eine mögliche Börsennotierung des inländischen Geschäfts der Credit Suisse zu prüfen. Das Geldhaus hatte den Schweizer Konkurrenten im vergangenen Monat mit staatlicher Unterstützung übernommen. Einem Bericht des Zürcher Finanzblogs Inside Paradeplatz vom Mittwoch zufolge könnte die UBS eine Mehrheitsbeteiligung an dem börsennotierten Unternehmen behalten und so Synergien schaffen.

APPLE

will seine Recycling-Anstrengungen erhöhen und bis 2025 in allen eigenen Akkus nur noch recyceltes Kobalt einsetzen. Das seltene Schwermetall ist ein Schlüsselmaterial für Akkus und Batterien, die eine wachsende Zahl von elektronischen Geräten mit elektrischer Energie versorgen. In Apple-Geräten sollen bis 2025 überdies ausschließlich recycelte Seltene Erden zum Einsatz kommen. Zudem will Apple bis dahin alle selbstentwickelten Leiterplatten mit recyceltem Lötzinn und recyceltem Gold beschichten.

DELTA AIR LINES

hat im ersten Quartal einen Verlust geschrieben, erwartet aber dank starker Buchungen für den Sommer in den kommenden Monaten ansteigende Gewinne. Die US-Fluggesellschaft verzeichnete in den ersten drei Monaten des Jahres einen Nettoverlust von minus 363 (Vj: minus 940) Millionen US-Dollar. Auf bereinigter Basis wurde jedoch ein Gewinn von 163 Millionen Dollar bzw. 25 Cent je Aktie verbucht.

TECK RESOURCES

Das kanadische Bergbauunternehmen lehnt auch das aktualisierte Fusionsangebot von Wettbewerber Glencore in Höhe von rund 23 Milliarden US-Dollar ab. Stattdessen sei der eigene Plan zur Aufspaltung in zwei unabhängige Unternehmen im besten Interesse seiner Aktionäre.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

April 13, 2023 12:24 ET (16:24 GMT)