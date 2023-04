LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Die kanadische Regierung und der schwedische Mobilfunkausrüster Ericsson haben eine fünfjährige Forschungs- und Entwicklungspartnerschaft unterzeichnet. Im Zuge werden insgesamt 470 Millionen kanadische Dollar (ca. 320 Millionen Euro) an den Standorten der Telefon AB L.M. Ericsson in Ottawa und Montreal in die Entwicklung von Kommunikationstechnologien der nächsten Generation investiert und hunderte von Arbeitsplätzen geschaffen.

SAMSUNG/GOOGLE/MICROSOFT

Microsoft könnte angesichts der Fortschritte bei auf künstlicher Intelligenz basierenden Anwendungen den Wettbewerber Google bei Geräten des südkoreanischen Elektronikkonzerns Samsung als Standard-Suchmaschine ablösen. Einem Bericht der New York Times zufolge arbeite Google deshalb aktuell intensiv an der Entwicklung einer neuen KI-gestützten Suchmaschine. Google habe im März erfahren, dass Samsung Electronics künftig möglicherweise Bing einsetzen wolle.

SEGA/ROVIO

Der japanische Videospielhersteller Sega will den Entwickler des Smartphone-Spiels Angry Birds, das finnische Unternehmen Rovio, kaufen. Sega habe ein Kaufangebot von über 700 Millionen Euro abgegeben. Unternehmenschef Alexandre Pelletier-Normand empfahl den Aktionären, der Annahme des Angebots zuzustimmen: "Die Kombination der Stärken von Rovio und Sega bietet eine unglaublich aufregende Zukunft."

SPACEX

hat den geplanten ersten Testflug seiner Riesenrakete Starship in letzter Minute abgesagt. Das sagte ein SpaceX-Vertreter bei der Live-Übertragung des geplanten Starts der leistungsstärksten jemals gebauten Weltraumrakete. SpaceX-Gründer Elon Musk schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter, anscheinend sei ein Ventil eingefroren.

===

