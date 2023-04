LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

hat am Dienstag offenbar damit begonnen, Mitarbeiter in seiner Werbeabteilung zu entlassen. Das berichtet der Fernsehsender CNBC unter Berufung auf ein Memo von Paul Kotas, Senior Vice President of Advertising, IMDb and Grand Challenge, an die Mitarbeiter.

CATL

Der wichtigste chinesische Hersteller von Batterien für elektrische Fahrzeuge, CATL, hat eine Batterie vorgestellt, die nach seinen Angaben genügend Energie für den Antrieb eines Flugzeugs bereitstellen kann. "Die Einführung dieser Spitzentechnologie durchbricht die Grenzen, die der Batterieentwicklung lange Zeit Grenzen gesetzt haben", erklärte CATL auf der Internationalen Automesse in Shanghai.

GLOBALFOUNDRIES/IBM

Der US-Auftragsfertiger Globalfoundries hat vor einem Bundesgericht in New York eine Schadenersatzklage gegen den IBM-Konzern wegen angeblich veruntreuter Geschäftsgeheimnisse eingereicht. Darin wird der IT-Gigant beschuldigt, geistiges Eigentum von Globalfoundries unrechtmäßig an seine Partner weitergegeben zu haben, darunter die Chiphersteller Intel und Rapidus in Japan. IBM hatte sein eigenes Chip-Geschäft 2015 an Globalfoundries verkauft.

IIB

Die Russland-nahe Internationale Investitionsbank (IIB) zieht sich auf Druck der USA aus Ungarn zurück. Sie sei "nicht mehr in der Lage, Finanzgeschäfte durchzuführen" und sehe "keinen Grund mehr, in Budapest und in der Europäischen Union" zu operieren, erklärte die IIB. Sie habe daher mit der Verlegung ihres Hauptsitzes nach Russland begonnen.

Vergangene Woche hatte sich Ungarn zähneknirschend als letztes verbliebenes EU-Land a

MORGAN STANLEY

Belastet von einem schwachen Investmentbanking-Geschäft hat die US-Bank Morgan Stanley im ersten Quartal einen deutlichen Gewinnrückgang verzeichnet. Die Bank schnitt aber nicht so schwach ab wie von Analysten befürchtet.

NASDAQ

hat seine Quartalsdividende um 10 Prozent auf 22 US-Cent je Aktie angehoben. Die neue Ausschüttung in Höhe von 88 Cents pro Jahr entspricht einer jährlichen Rendite von etwa 1,58 Prozent auf der Grundlage des Schlusskurses der Aktie vom Dienstag von 55,61 US-Dollar. Zuvor lag die Rendite bei 1,44 Prozent.

NASDAQ

hat im ersten Quartal trotz leicht rückläufiger Einnahmen mehr verdient als im Vorjahreszeitraum. Der Nettogewinn kletterte auf 302 Millionen von 284 Millionen US-Dollar. Je Aktie verdiente die Nasdaq Inc 61 Cent (Vorjahr 57) Cent, bereinigt liegt der Gewinn bei 69 Cent je Anteil. Analysten haben laut Factset nur mit einem bereinigten Ergebnis von 66 Cent je Aktie gerechnet.

TRAVELERS

hat zum Jahresauftakt etwas weniger verdient als im Vorjahreszeitraum, die Markterwartungen aber deutlich übertroffen. Der US-Schaden- und Unfallversicherer hob die Quartalsdividende um 7 Cent oder 7,5 Prozent auf 1,00 Dollar an und kündigte zusätzliche Aktienrückkäufe im Wert von 5 Milliarden Dollar an, die über die noch bestehenden Ermächtigungen von mehr als 1,6 Milliarden Dollar aus früheren Programmen hinausgehen. Nach dem jüngsten Schlusskurs ergibt sich eine jährliche Dividendenrendite von etwa 2,33 Prozent.

VOESTALPINE

hat Wandelschuldverschreibungen in Höhe von 250 Millionen Euro platziert. Das Investoreninteresse an dieser Kapitalmarkttransaktion sei groß gewesen. Die in 100.000 Euro gestückelten Wandelschuldverschreibungen mit einer Laufzeit von fünf Jahren werden zu 100 Prozent ihres Nennwerts ausgegeben und können anfänglich in ca. 6,1 Millionen neue und/oder bestehende nennwertlose Inhaberaktien der Voestalpine AG gewandelt werden.

===

