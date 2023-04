LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

hat die Gewinnerwartungen für das erste Quartal übertroffen, beim Umsatz aber verfehlt. Das Betriebsergebnis fiel im Vergleich zum Vorjahr um 17,2 Prozent auf 2,73 Milliarden US-Dollar und der Nettogewinn pro Aktie um 14,7 Prozent auf 1,28 Dollar. Das bereinigte Ergebnis pro Aktie, das einmalige Posten ausschließt, sank um 4,4 Prozent auf 1,38 Dollar. Analysten hatten aber nur mit 1,34 Dollar gerechnet.

SPACEX

Die unbemannte Starship-Riesenrakete des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX von Elon Musk ist bei ihrem erstem Testflug explodiert. Die größte und leistungsstärkste jemals gebaute Rakete hob am Donnerstag zwar wie geplant am SpaceX-Weltraumbahnhof Starbase in Boca Chica im US-Bundesstaat Texas ab. Etwas über drei Minuten nach dem Start detonierte die Rakete aber, wie Live-Aufnahmen zeigten. Zu diesem Zeitpunkt hätte sich die erste Anstriebsstufe namens Super Heavy von der Starship-Raumfähre lösen sollen.

TSMC

rechnet für das zweite Quartal mit einem Umsatzrückgang von 16 Prozent in Jahressicht. Energiepreise und schwache Konjunktur belasteten die Nachfrage. Prognostiziert werden Einnahmen von 15,2 bis 16 Milliarden Dollar, verglichen mit 18,16 Milliarden Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

