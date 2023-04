LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

profitierten von dem Plan, die Autoausrüstungssparte auszugliedern. Etwas leichter notierte die Börse in Schanghai, weil der Optimismus wegen der Wiedereröffnung der Wirtschaft etwas abnahm im Gefolge von Sorgen über eine weitere mögliche Zunahme an Covid-Fällen. Dies sorgte für Unsicherheit über die Aussichten für eine wirtschaftliche Erholung. Deutlichere Verluste verzeichnete Hongkong. Angeführt wurden die Verlierer von Technologieunternehmen.

Wintershall-Konsortium entdeckt Ölvorkommen vor mexikanischer Küste

Wintershall Dea und seine Partner Harbour Energy und Sapura OMV sind im Kan-Prospekt im Block 30, vor der Küste Mexikos auf ein bedeutendes Ölvorkommen gestoßen. Ersten Schätzungen zufolge, handelt es sich um eine Lagerstätte in einer Größenordnung von 200 bis 300 Millionen Barrel Öläquivalenten, wie die BASF-Tochter mitteilte. Das Vorkommen befindet sich in den flachen Gewässern des Sureste-Beckens.

S&P bestätigt Bonität von Kion mit 'BBB-'

S&P Global Ratings hat die Bonität von Kion mit "BBB-" bestätigt. Das Rating sei zwar von der Beobachtungsliste genommen worden, der negative Ausblick habe aber Bestand. Kion könne die Profitabilität bis 2024 wieder herstellen, dank sich stabilisierender Lieferketten, reduzierter Kosteninflation, Kostenmaßnahmen und dem Auslaufen von Altaufträgen im Laufe des Jahres 2023. Die Marktbedingungen und die makroökonomischen Aussichten seien jedoch nach wie vor mit Risiken behaftet.

Eckert & Ziegler mit Gewinnrückgang im 1. Quartal trotz Umsatzplus

Die Eckert & Ziegler AG hat im ersten Quartal bei höheren Umsätzen weniger verdient. Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte die im TecDAX und SDAX gelistete Medizintechnikfirma. Der Umsatz stieg in den drei Monaten auf rund 58 Millionen von 50 Millionen Euro. Der Nettogewinn sank auf etwa 4,7 Millionen von 6,6 Millionen Euro.

Varta will nach hohem Verlust weltweit etwa 800 Jobs streichen

Der angeschlagene Batteriehersteller Varta hat vergangenes Jahr einen hohen Verlust eingefahren und will weltweit nun etwa 800 Jobs streichen. Der Konzernverlust wird laut Mitteilung 2022 bei etwa 200 Millionen Euro erwartet. Der Grund dafür sei eine Abschreibung auf das Sachanlagevermögen, insbesondere für das Segment Lithium-Ion Coinpower für Knopfzellen. Im Vorjahr hatte Varta noch 126 Millionen Euro verdient. Wie das Unternehmen weiter mitteilte, wurde das prognostiziertes Ziel beim bereinigten EBITDA übertroffen: Nach vorläufigen Zahlen liege das bereinigte EBITDA bei 69,5 (Vorjahr: 283) Millionen Euro. In Aussicht gestellt hatte Varta 55 Millionen bis 60 Millionen Euro.

Bahn legt im Tarifkonflikt mit EVG neues Angebot vor

Im Tarifkonflikt mit der Eisenbahngewerkschaft EVG hat die Deutsche Bahn ein neues Angebot vorgelegt. Dieses orientiere sich am "Volumen des öffentlichen Dienstes" und beinhalte auch eine "starke soziale Komponente", teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Demnach bietet die Bahn in zwei Schritten insgesamt zehn Prozent mehr Lohn - fünf Prozent ab März 2024 und noch einmal fünf Prozent ab August 2024 - für untere und mittlere Einkommen.

Progress-Werk Oberkirch verkleinert Vorstand auf 2 Mitglieder

Die Progress-Werk Oberkirch AG (PWO) verkleinert ihren Vorstand auf zwei Mitglieder. Vorstandsmitglied und COO Johannes Obrecht wolle aus privaten Gründen seinen im Juni 2024 auslaufenden Vertrag nicht verlängern, teilte das Unternehmen mit. Der Vertrag mit Obrecht werde einvernehmlich bereits mit Wirkung zum 30. April 2023 aufgehoben. Der Vorstand werde ab dem 1. Mai von bisher drei auf dann zwei Mitglieder verkleinert.

Ampel-Parteien fordern bei Viessmann-Übernahme Garantien

Die Ampel-Koalition fordert angesichts Berichte über eine mögliche Übernahme des Heizungsbauers Viessmann durch den amerikanischen Klimaanlagen-Hersteller Carrier Global Corp Arbeitsplatz- und Standortgarantien. Know-how und Beschäftigung müssten vor Ort erhalten bleiben, forderte die Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge im Interview mit dem Handelsblatt. Viessmann stellt Wärmepumpen her, die in der von der Bundesregierung geplanten Wärmewende Gas- und Ölheizungen ersetzen sollen.

Brüssel stellt 19 Internetplattformen unter verschärfte Kontrolle

Die EU-Kommission hat eine Liste von 19 Internetplattformen vorgestellt, die künftig einer verschärften Kontrolle unterliegen. Betroffen sind etwa Twitter, Tiktok sowie die wichtigsten Angebote der US-Konzerne Amazon, Apple, Google, Meta und Microsoft. Wie die Brüsseler Behörde am Dienstag mitteilte, müssen sie sich unter anderem jährlich einer Prüfung unterziehen, um sicherzustellen, dass sie wirksam gegen die Verbreitung von Falschinformationen und Hassbotschaften vorgehen.

British American Tobacco zahlt 635 Mio USD wegen Verstoß gegen Sanktionen

Die British American Tobacco plc hat in den USA eine Einigung über die Beilegung von Ermittlungen zu seinen Geschäftsaktivitäten in Nordkorea von 2007 bis 2017 erzielt. Der Zigarettenhersteller teilte mit, dass die Vereinbarung mit dem US-Justizministerium und dem Office of Foreign Assets Control des Finanzministeriums keine Auswirkungen auf die Prognose für 2023 haben wird. Es ging dabei um Ermittlungen wegen des Verdachts von Sanktionsverstößen. Der an die US-Behörden zu zahlende Gesamtbetrag beläuft sich auf 635,2 Millionen US-Dollar zuzüglich Zinsen.

Carrefour bestätigt dank Umsatzwachstum Jahresprognose

Carrefour hat seinen Umsatz im ersten Quartal um 13 Prozent auf 22,07 Milliarden Euro gesteigert und den Ausblick für 2023 bestätigt. Auf vergleichbarer Basis wuchs der Umsatz von Carrefour um 12 Prozent.

Kering-Umsatz kommt kaum vom Fleck

Kering erzielte im ersten Quartal einen Gesamtumsatz von 5,08 Milliarden Euro, der auf vergleichbarer Basis um 1 Prozent höher lag als die 4,96 Milliarden im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres.

Die wichtige Marke Gucci trug 2,62 Milliarden Euro bei und blieb damit auf dem Niveau des Vorjahres, lag aber leicht über den Prognosen der Analysten.

Vinci wächst rasant und bestätigt Jahresziele

Vinci hat ihre Jahresprognosen bestätigt, nachdem der Umsatz im ersten Quartal auf 15 (Vorjahr: 12,85) Milliarden Euro gestiegen ist. Das Umsatzplus entspricht einem Anstieg um 17 Prozent auf tatsächlicher und 14 Prozent auf vergleichbarer Basis. Der Auftragseingang stieg von 12,5 Milliarden auf 15,5 Milliarden Euro, während der Auftragsbestand Ende März um 10 Prozent auf 60,3 Milliarden Euro zunahm. Für das Gesamtjahr erwartet Vinci weiterhin einen höheren Umsatz und ein höheres Betriebsergebnis, während der Nettogewinn leicht über dem des Vorjahres liegen dürfte.

3M restrukturiert und baut weltweit weitere 6.000 Stellen ab

Der US-Mischkonzern 3M setzt in einem neuen tiefgreifenden Restrukturierungsprogramm den Rotstift an. Wie das Unternehmen mitteilte, sollen 6.000 Stellen weltweit davon betroffen sein. Gleichzeitig meldete 3M für das erste Quartal einen höheren Gewinn als erwartet. Die Restrukturierung werde alle Teile des Konzerns betreffen, so 3M. So sollen die Lieferketten vereinfacht und Hierarchieebenen abgebaut werden. Der Stellenabbau kommt zu den 2.500 Jobs hinzu, deren Streichung 3M bereits im Januar angekündigt hatte.

Dow verdient auf bereinigter Basis im 1. Quartal mehr als erwartet

Der US-Chemiekonzern Dow hat im vergangenen Quartal einen deutlichen Umsatz- und Gewinnrückgang verbucht, die Markterwartungen aber übertroffen. Die Dow Inc erzielte einen bereinigten Gewinn von 58 Cent pro Aktie und einen Umsatz von 11,9 Milliarden US-Dollar, nach 2,36 Dollar pro Aktie bzw. 15,3 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal, wie das Unternehmen mitteilte. Analysten an der Wall Street hatten im Konsens aber nur mit einem Ergebnis von 36 Cent pro Aktie bei Einnahmen von 11,4 Milliarden Dollar gerechnet. Die Aktie gibt im vorbörslichen Handel rund 0,4 Prozent nach.

Raytheon bekräftigt Jahresziele und übertrifft Erwartungen im 1. Quartal

Der US-Rüstungskonzern Raytheon Technologies Corp hat seinen Nettogewinn im ersten Quartal auf 1,43 Milliarden US-Dollar oder 97 Cent pro Aktie gesteigert, verglichen mit 1,08 Milliarden Dollar oder 72 Cent pro Aktie im Vorjahresquartal. Der bereinigte Nettogewinn von 1,22 Dollar pro Aktie übertraf die Analystenprognose von 1,13 Dollar pro Aktie, so die von Factset zusammengestellten Schätzungen. Der Umsatz von Raytheon stieg im ersten Quartal um 10 Prozent auf 17,21 Milliarden Dollar und lag damit über der Analystenschätzung von 16,96 Milliarden.

Verizon verdient im 1. Quartal mehr als erwartet

Der US-Telekomkonzern Verizon Communications Inc hat im ersten Quartal die Analystenerwartungen übertroffen. Das Unternehmen meldete einen Gewinn von 4,91 Milliarden Dollar oder 1,17 Dollar pro Aktie, verglichen mit 4,58 Milliarden Dollar oder 1,09 Dollar pro Aktie im Vorjahr. Bereinigt um einmalige Posten lag das Ergebnis bei 1,20 Dollar je Aktie und übertraf damit die Erwartungen der Wall Street-Analysten um 1 Cent.

