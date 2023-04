LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Eisenerzpreisen den vierten Tag in Folge. Mineral Resources brachen um 9,7 Prozent ein, nachdem das Unternehmen seine Jahresprognose aufgrund von Verzögerungen bei seinem Mt-Marion-Lithiumprojekt gesenkt hat.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

BOSCH

stärkt sein Halbleitergeschäft mit einer Übernahme in den USA und Milliarden-Investitionen. Wie der Autozulieferer mitteilte, übernimmt er Teile des Geschäfts des Halbleiterherstellers TSI Semiconductors, der 250 Mitarbeiter beschäftigt. Zudem will Bosch in den kommenden Jahren über 1,5 Milliarden US-Dollar in den Standort Roseville investieren und die Fertigungsstätten von TSI Semiconductors umrüsten.

INSTONE REAL ESTATE

bekommt einen neuen Finanzvorstand. Wie der Immobilienkonzern mitteilte, scheidet Foruhar Madjlessi aus persönlichen Gründen zum 31. Juli 2023 als CFO aus dem Vorstand aus. Nachfolger wird David Dreyfus, derzeit Partner bei der Beratung Lilja & Co.

KLEINANZEIGEN

Bald heißt der bekannte Online-Marktplatz für private Verkäufe nur noch "Kleinanzeigen" und verabschiedet sich von "Ebay". Am 16. Mai wird der Name geändert, wie Ebay Kleinanzeigen am Mittwoch mitteilte. Ebay hatte seine Kleinanzeigensparte 2020 an das norwegische Unternehmen Adevinta verkauft, wo private Verkäufe kostenlos sind. Um Verwechslungsgefahr mit dem Onlinehändler Ebay zu vermeiden, wird nun auch der Name geändert.

PUMA

hat im ersten Quartal die Umsatzrückgänge in China gestoppt, CEO Arne Freundt findet es aber zu früh, von einer tatsächlichen Trendwende zu sprechen. Auch für Pumas China-Geschäft sei 2023 ein "Übergangsjahr" nach den "Krisenjahren" 2020 bis 2022, in denen das Wachstum dort zeitweise um mehr als ein Drittel zurückging. Mit "anhaltender Wachstumsdynamik" rechne er dort erst ab 2024, sagte Freundt in der Medien-Telefonkonferenz.

THYSSENKRUPP

Emirates Steel Arkan hat nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg Interesse an der Stahltochter von Thyssenkrupp. Das Stahlunternehmen aus Abu Dhabi könnte in den nächsten Monaten ein formelles Angebot abgeben, heißt es in dem Bericht, der sich auf nicht genannte Informanten beruft. Eine diskutierte Option sei, dass Emirates Steel Arkan eine Minderheitsbeteiligung an Thyssenkrupp Steel als Teil einer Geschäftspartnerschaft übernimmt.

MICHELIN

hat im ersten Quartal 2023 dank höherer Preise mehr umgesetzt und seine Jahresprognose bekräftigt. Wie die Compagnie Generale des Etablissements Michelin mitteilte, kletterten die Umsätze im Auftaktquartal um 7,4 Prozent auf 6,96 Milliarden Euro. Analysten hatten Michelin im Mittel Erlöse von 6,91 Milliarden Euro zugetraut, wie aus den vom Unternehmen bereitgestellten Konsensschätzungen hervorgeht. Der Reifenabsatz sank um 6,6 Prozent.

STELLANTIS

will Werksarbeitern und Angestellten in Nordamerika Abfindungsangebote unterbreiten. Durch den Abbau von Arbeitsplätzen sollen die Kosten in einigen Bereichen gesenkt und der Übergang zu Elektrofahrzeugen finanziert werden, wie aus einer internen Mitteilung des Unternehmens hervorgeht. Stellantis, in den USA mit den Marken Chrysler, Dodge und Ram bekannt, werde bestimmten Angestellten mit mindestens 15 Jahren Berufserfahrung freiwillige Ausstiegspakete anbieten, heißt es in einer E-Mail von Mark Stewart, Chief Operating Officer in Nordamerika.

BOEING

hat den Verlust im ersten Quartal deutlich verringert und mit bei Umsatz und freiem Cashflow die den Erwartungen der Analysten übertroffen. Ein unerwartet deutlicher Umsatzanstieg in der Sparte Defense, Space and Security (DSS) machte eine schwächer als erwartete ausgefallene Entwicklung im Verkehrsflugzeuggeschäft mehr als wett. Ein kürzlich bekannt gewordenes neues Produktionsproblem bei der Boeing 737 werde den Ausblick des Luft- und Raumfahrtkonzerns nicht gefährden. Die Boeing-Aktie legt im vorbörslichen US-Handel 3,4 Prozent zu.

MICROSOFT

hat bei der geplanten Übernahme des Videospieleherstellers Activision Blizzard für 75 Milliarden US-Dollar bei den britischen Kartellwächtern auf Granit gebissen. Die Competition and Markets Authority (CMA) blockierte den Deal, wie sie am Mittwoch mitteilte. Damit besteht für Microsoft eine hohe Hürde, weltweit an die erforderlichen Genehmigungen zu kommen.

