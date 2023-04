LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

RHEINMETALL

ist mit der Lieferung von Panzermunition an einen europäischen Kunden beauftragt worden. Der Auftragswert liegt bei über 200 Millionen Euro netto, wie der Rüstungskonzern mitteilte. Die Munition soll in den Jahren 2023 und 2025 ausgeliefert werden. Dies ist nach dem Großauftrag über Schützenpanzermunition, der im April gemeldet wurde, nun ein weiterer bedeutender Auftrag, der sich aus der "aktuellen Bedarfslage" im Munitionsbereich ergebe.

KNAUS TABBERT

ist mit einem Umsatz- und operativen Gewinnwachstum ins neue Jahr gestartet. Als Grund nannte der Hersteller von Wohnmobilen und Wohnwagen die geänderte Chassis-Einkaufsstrategie und daraus resultierenden positiven Produktmixeffekte, die zu einer deutlichen Profitabilitätssteigerung geführt hätten. Den Ausblick für das Gesamtjahr hat Knaus Tabbert bekräftigt.

THYSSEN

Emirates Steel Arkan prüft kontinuierlich Optionen zur Erweiterung des Geschäfts und sieht sich Wachstumsoptionen mit verschiedenen Partnern an. Mit dieser Stellungnahme reagierte die in Abu Dhabi ansässige Gruppe auf Berichte über eine mögliche Investition in das Stahlgeschäft der Thyssenkrupp AG. "Die entsprechenden Gespräche befinden sich in einem sehr vorläufigen Stadium, und es wurden noch keine Bedingungen für eine mögliche Transaktion vereinbart", hieß es.

GENERALI

Cristiano Borean, CFO bei der Assicurazioni Generali SpA, geht davon aus, dass sich die Kapitalposition der Versicherung trotz der Marktturbulenzen zum Ende des ersten Quartals im Vergleich zum Vorquartal verbessert hat. Der Solvabilitätskoeffizient des italienischen Versicherungsunternehmens, ein Maß für die Kapitalstärke, dürfte am Ende des ersten Quartals bei rund 230 Prozent liegen, so Borean. Letzten Monat hatte Generali mitgeteilt, dass der Solvabilitätskoeffizient Ende 2022 bei 221 Prozent gelegen hat.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 28, 2023 12:37 ET (16:37 GMT)