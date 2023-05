LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Der designierte Chef der Deutschen Post, Tobias Meyer, will kurzfristig auf Kontinuität setzen, aber zügig zum Jahresende zusammen mit dem übrigen Vorstand die Planung für den nächsten Geschäftszyklus ab 2025 angehen. Das sagte Meyer in Telefonkonferenzen mit Medien und Analysten am Mittwoch nach Veröffentlichung der Ergebnisse für das erste Quartal. Meyer, Jahrgang 1975, übernimmt am Donnerstag nach der Jahreshauptversammlung offiziell den Stab von Frank Appel.

MERCEDES

Der scheidende BASF-Chef Martin Brudermüller soll ab dem kommenden Jahr den Aufsichtsrat von Mercedes-Benz führen. Wie der DAX-Konzern mitteilte, hat Bernd Pischetsrieder Brudermüller als Kandidat für seine Nachfolge als Aufsichtsratschef vorgeschlagen. Pischetsrieder hatte erklärt, für eine weitere Amtszeit nicht zur Verfügung zu stehen. Sein Mandat endet mit Ablauf der Hauptversammlung 2024.

FREENET

hat im ersten Quartal 2023 die Erwartungen der Analysten übertroffen. Wie das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen mitteilte, wuchs der Umsatz im Auftaktquartal um 3,4 Prozent auf 637,8 Millionen Euro. Das EBITDA legte um 8,5 Prozent auf 128,1 Millionen Euro zu. Analysten hatten Freenet dagegen im Mittel lediglich 122 Millionen Euro EBITDA bei Erlösen von 626 Millionen Euro zugetraut. Zum Gewinnanstieg trugen laut Freenet vor allem gestiegene hochmargige Serviceumsätze in den beiden operativen Segmenten Mobilfunk sowie TV und Medien und eine insgesamt stabile Gemeinkostenbasis bei.

ELI LILLY

hat mit seinem Hoffnungsträger Donanemab positive Ergebnisse in einer Alzheimer-Studie erzielt. Laut Eli Lilly geht aus den Daten der Phase-3-Studie hervor, dass der Antikörper Donanemab den kognitiven und funktionellen Verfall bei Patienten mit früher symptomatischer Alzheimer-Krankheit signifikant verlangsamt. Damit erreichte die Studie sowohl die primären als auch alle sekundären Endpunkte.

KRAFT HEINZ

hat im ersten Quartal mit seinem Umsatz und Gewinn die Erwartungen übertroffen und seine Jahresprognose angehoben.

May 03, 2023 12:32 ET (16:32 GMT)