LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Der Sportwagenhersteller Porsche kooperiert mit Mobileye bei der Serienproduktion von Fahrassistenzsystemlösungen. Die Volkswagen-Tochter will in künftigen Modellen automatisierte Assistenz- sowie Navigate-on-Pilot-Funktionen anbieten, die auf der Mobileye-Technologieplattform basieren, wie Porsche mitteilte.

Symrise verlängert Vertrag von Finanzvorstand Olaf Klinger

Symrise hat den Vertrag von Finanzvorstand Olaf Klinger vorzeitig bis Januar 2028 verlängert. Damit werde ein Zeichen der Kontinuität gesetzt und die Leistungen des Managers gewürdigt, teilte der Aromenhersteller mit. Olaf Klinger verantwortet das Finanzressort seit Januar 2016.

Steinhoff verkauft die Beteiligung an US-Matratzenkette

Die Steinhoff International Holdings NV verkauft ihre Beteiligung am US-Matratzen-Einzelhandelskette Mattress Firm, nachdem jene ihren Börsengang im Januar gestoppt hatte. Der Möbelhändler hält 50,1 Prozent bzw auf verwässerter Basis 45 Prozent an der Matratzenkette, die nun für insgesamt 4 Milliarden US-Dollar an Tempur Sealy International verkauft wird, wie Steinhoff mitteilte. 2,7 Milliarden Dollar sollen dabei in bar und der Rest in Tempur-Aktien bezahlt werden.

EVG kündigt neuen Bahnstreik an - Termin noch unklar

Im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn und weiteren Verkehrsunternehmen hat die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) einen neuen Arbeitskampf angekündigt. Am Verhandlungstisch bewege sich "nur wenig" und vor diesem Hintergrund sei "ein weiterer Warnstreik unvermeidbar", teilte die Gewerkschaft mit. Der Termin ist noch unklar, über Zeitraum und Schwerpunkte des nunmehr dritten Warnstreiks in der laufenden Tarifrunde will die EVG am Donnerstag um 09.00 Uhr bei einer Pressekonferenz informieren.

Boeing erhält Großauftrag von Ryanair über 40 Milliarden Dollar

Der US-Flugzeughersteller Boeing hat einen Großauftrag von der Billigfluggesellschaft Ryanair erhalten. Der Auftrag über 300 Maschinen des Typs 737-Max-10 hat laut Mitteilung ein Volumen von 40 Milliarden US-Dollar. Bei der Order handele es sich um 150 Festbestellungen, für die restlichen 150 Maschinen sei eine Option vereinbart worden. Geliefert werden sollen die Flugzeuge im Zeitraum 2027 bis 2033. Die Hälfte der Flugzeuge, die jeweils über 228 Sitzplätze verfügen, sollen ältere 737-Flugzeuge ersetzen.

Linkedin schließt Jobportal in China und baut Stellen ab

Das zu Microsoft gehörende berufliche Netzwerk Linkedin schließt seine auf China fokussierte Job-App. Zudem werden weltweit 716 Stellen abgebaut. Als Begründung führte Linkedin ein langsameres Umsatzwachstum und ein sich änderndes Kundenverhalten an und ist damit das jüngste US-Tech-Unternehmen, das inmitten des wirtschaftlichen Drucks seine Belegschaft verkleinert.

