LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

setzt künftig auch im Transportergeschäft ausschließlich auf vollelektrische Fahrzeuge und erhofft sich dadurch erhebliche Einspareffekte. Ab 2026 sollen alle neu entwickelten Vans nur noch auf einer Architektur, der sogenannten Van Electric Architecture, vom Band laufen, kündigte das Unternehmen anlässlich seines Strategie-Updates an. Zudem werde die Anzahl der Varianten massiv verringert - um mehr als die Hälfte im Vergleich zu den aktuellen Verbrennerfahrzeugen. Im Ergebnis soll der Absatzanteil elektrischer Vans deutlich erhöht werden.

SAP

geht mit neuen Mittelfristzielen in die Jahre bis 2025. Der Softwarekonzern will jetzt - ohne die vor dem Verkauf stehende US-Tochter Qualtrics - einen Betriebsgewinn von 11,5 Milliarden Euro bei einem Gesamtumsatz von mehr als 37,5 Milliarden Euro erreichen, wobei für das Cloudgeschäft Erlöse von mehr als 21,5 Milliarden Euro angepeilt werden.

SAP

will in großem Stil Aktien zurückkaufen und damit einen Teil des Erlöses aus dem im Herbst vor dem Abschluss stehenden Verkauf der US-Tochter Qualtrics an die Aktionäre leiten. Das Volumen betrage bis zu 5 Milliarden Euro. Die Rückkäufe sollen in der zweiten Jahreshälfte beginnen und bis 2025 vollständig umgesetzt sein. Bedingung für den Start sei allerdings der Vollzug der Qualtrics-Transaktion, so SAP.

SAP

nutzt die Kundenveranstaltung Sapphire als Startpunkt für die verstärkte Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) in sein Produktportfolio. Die Betonung legt der Softwarekonzern dabei auf seine "Tradition verantwortungsvoll entwickelter Technologien", so Vorstandschef Christian Klein. Im Blick ist dabei auch Nachhaltigkeit, auch für die Nachverfolgung von CO2-Emissionen in den Lieferketten.

STELLANTIS

ruft mehr als 132.000 Jeep Cherokee in den USA wegen Brandgefahr zurück in die Werkstatt. Grund sei ein elektrischer Kurzschluss im Modul der Heckklappe, teilte der Autokonzern mit. Fahrzeuge der Baujahre 2014 bis 2016 sollten bis zum Abschluss der Rückrufaktion im Freien und außerhalb von Gebäuden parken.

AMGEN

Die US-Kartellbehörde FTC will gegen die geplante Übernahme von Horizon Therapeutics durch den US-Biotechkonzern Amgen klagen. Die Federal Trade Commission (FTC) argumentierte in einer Mitteilung, die 27,8 Milliarden US-Dollar teure Übernahme würde eine Monopolstellung bei der Behandlung von von Schilddrüsenerkrankungen und chronisch refraktärer Gicht begründen.

TESLA

Der US-Milliardär George Soros ist komplett aus Tesla ausgestiegen. Der Bericht von Soros Fund Management für die US-Börsenaufsicht SEC listet keine Beteiligung mehr an Tesla auf. Eine Position von 130.000 Aktien plus einige Call-Optionen ist nicht mehr im Portfolio.

TESLA

hat nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters in China eine behördliche Genehmigung zur Erweiterung seines Werks in Schanghai zur Herstellung sogenannter Pouch-Batteriezellen beantragt. Reuters zitiert dabei aus einer Mitteilung auf der Website des Bezirks, in dem sich das Werk befindet. Pouch-Zellen haben keine massive Außenhülle, sondern sind mit einer Folie umschlossen. Einige E-Autohersteller nutzen Batteriezellen mit einem solchen Aufbau für ihre Antriebe, Tesla jedoch bisher nicht.

