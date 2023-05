LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Das Blutplasmaunternehmen Octapharma aus der Schweiz will den auf digitale Transformationsprozesse spezialisierten Software- und IT-Dienstleister übernehmen. Geboten werden 33,50 Euro je SNP-Aktie in bar. Die Offerte bewertet SNP mit knapp 250 Millionen Euro.

will sein Wasserstoffgeschäft Nucera einem Medienbericht zufolge noch im Juni an die Börse bringen. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis auf mehrere nicht namentlich genannte Informanten. Bloomberg zufolge könnte Nucera in der Transaktion mit 4 Milliarden Euro bewertet werden.

Im Tarifstreit mit der Gewerkschaft EVG setzen beide Seiten weiter auf Gespräche. "Das Gespräch heute diente der Vorbereitung der in der nächsten Woche stattfindenden Tarifverhandlungen", erklärten in ungewohnter Einigkeit sowohl ein Gewerkschafts- als auch ein Bahnsprecher.

Der vergangene Woche erschienene neue Teil der legendären Videospielreihe Zelda hat bereits einen neuen Rekord aufgestellt. "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" wurde in den ersten drei Tagen mehr als zehn Millionen Mal verkauft.

