LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Der Aufsichtsrat der Surteco Group hat Wolfgang Moyses für den Zeitraum 1. Juli 2023 bis 30. Juni 2028 vorzeitig erneut zum Mitglied des Vorstands und zum Vorstandsvorsitzenden (CEO) bestellt. Wolfgang Moyses ist seit Oktober 2019 Chef von Surteco.

VOSSLOH

hat einen weiteren Auftrag aus China an Land gezogen. Das Unternehmen liefert Schienenbefestigungssysteme für eine Hochgeschwindigkeitsstrecke. Der Auftragswert beträgt knapp 50 Millionen Euro. Die Auslieferung soll größtenteils im kommenden Jahr erfolgen.

AIRBUS

hat im Mai 63 Flugzeuge an 36 Kunden ausgeliefert. Damit wurden seit Jahresbeginn 244 Maschinen an Kunden übergeben. Das Unternehmen erhielt im vergangenen Monat zudem brutto 17 Flugzeugbestellungen.

BILLIG-AIRLINES

Die spanische Regierung hat ein Ermittlungsverfahren gegen sieben Billig-Airlines wegen ihrer Kosten für die Mitnahme von Handgepäck eingeleitet. Es sei zu klären, ob es nicht "missbräuchlich" und "unlauter" sei, Reisende einen Aufpreis für eine Dienstleistung zahlen zu lassen, die im Allgemeinen als selbstverständlich wahrgenommen werde.

BATMAN

Das Batman-Logo, eine Fledermaus in einem Oval, bleibt in der EU dem US-Verlag DC-Comics vorbehalten. Das erstinstanzliche Gericht der Europäischen Union (EuG) in Luxemburg wies die Klage eines italienischen Großhändlers auf Löschung der Marke ab.

CNN

Der Chef des US-Nachrichtensenders CNN, Chris Licht, hat den Posten nach nur rund einem Jahr inmitten wachsender Kritik aufgeben müssen. Der CNN-Mutterkonzern Warner Brothers Discovery erklärte, der erfahrene Medienmanager sei "mit sofortiger Wirkung zurückgetreten". Bis ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin gefunden ist, soll ein Übergangsteam den ältesten Nachrichtensender des Landes leiten.

HEATHROW

Reisenden am Londoner Flughafen Heathrow droht ein harter Sommer: Wie die Gewerkschaft Unite mitteilte, will das Sicherheitspersonal des Airports in den Sommermonaten Juli und August die Arbeit niederlegen - die Beschäftigten fordern mehr Gehalt. Streiken wollen demnach über 2000 Sicherheitsleute an den Terminals 3 und 5.

UNITEDHEALTH

erhöht ihre vierteljährliche Bardividende um 14 Prozent auf 1,88 US-Dollar je Aktie. Die Aktionäre des Krankenversicherers und Gesundheitsdienstleisters, die am 19. Juni registriert sind, sollen die Dividende am 27. Juni ausgezahlt bekommen.

UBS

hat die Veröffentlichung ihrer Geschäftszahlen für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2023 wegen der Übernahme des heimischen Wettbewerbers Credit Suisse auf den 31 August verschoben. Ursprünglich hatte die UBS Group die Zahlenvorlage für den 25. Juli geplant, aber bereits darauf hingewiesen, dass sich dieses Datum "je nach dem Zeitpunkt des Abschlusses der erwarteten Übernahme der Credit Suisse" ändern könne.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 07, 2023 12:18 ET (16:18 GMT)