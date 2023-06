LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Jens Reich wird als Chief Commercial Officer in den Vorstand des Internetdienstleisters Ionos berufen. Wie der Konzern am Freitag mitteilte, soll Reich mit Wirkung zum 1. Juli auch stellvertretender Vorsitzender werden. In der neu geschaffenen Funktion als Chief Commercial Officer werde Reich die Marketing- und Vertriebsaktivitäten verantworten und koordinieren. Reich war zuletzt Chief Marketing Officer und Managing Director beim Lieferdienst Hello Fresh in den Vereinigten Staaten.

ZF FRIEDRICHSHAFEN

Lea Corzilius wird Mitglied des Vorstands bei ZF Friedrichshafen. Der Aufsichtsrat des Autozulieferers berief die 34-jährige Wirtschaftswissenschaftlerin zum 1. August für das Ressort Personal, Recht und Compliance, wie die Gesellschaft in Friedrichshafen mitteilte. Corzilius war Ende März beim Autozulieferer Hella ausgeschieden. Sie folgt bei ZF Sabine Jaskula, die 2019 von Continental an den Bodensee gewechselt war.

