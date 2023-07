LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

soll für seine Diamantenschürfrechte in Botswana künftig einen deutlich höheren Anteil der gefundenen Edelsteine an das südafrikanische Land abgeben müssen. Binnen zehn Jahren soll die aktuelle Quote von 25 auf dann 50 Prozent steigen. Darauf einigten sich die Regierung und die Tochter des britischen Bergbaukonzerns Anglo American im Grundsatz am Wochenende. De-Beers-CEO Al Cook nannte zu Wochenbeginn Details

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 03, 2023 12:34 ET (16:34 GMT)