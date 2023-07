LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

muss auf Anordnung der US- Finanzaufsichtsbehörde für Verbraucher (CFPB) insgesamt 250 Millionen US-Dollar an Strafe und Entschädigungen zahlen, unter anderem weil sie bei bestimmten Gebühren doppelt abkassiert hat. Die Bank habe Zehntausenden von Verbrauchern versprochene Boni für Kreditkartenkonten vorenthalten, teilte der CFPB mit. Zudem hätten Mitarbeiter der Bank of America mindestens seit 2012 illegal Kreditkartenkonten ohne Wissen oder Genehmigung der Verbraucher beantragt und angemeldet, um die inzwischen abgeschaffte Bonusziele zu erreichen.

BOEING

hat im zweiten Quartal 136 Verkehrsflugzeuge ausgeliefert, das sind 12 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Damit wurden seit Jahresbeginn 266 Maschinen an Kunden übergeben.

HP/APPLE

Der Markt für Personalcomputer ist im zweiten Quartal schwach geblieben. Laut den Marktforschungsunternehmen International Data Corp. (IDC) wurden weltweit 61,6 Millionen Geräte ausgeliefert, 13,4 Prozent weniger als vor einem Jahr. Damit ist der PC-Markt das sechste Quartal in Folge geschrumpft. IDC führt dies auf makroökonomischen Gegenwind, eine schwache Nachfrage von Privat- und Geschäftskunden sowie eine Verschiebung der Prioritäten im IT-Budget zurück.

MICROSOFT

kann die 75-Milliarden-Dollar schwere Akquisition von Activision Blizzard abschließen. Das entschied eine US-Bundesrichterin am Dienstag. Das Urteil ist ein Rückschlag für die Versuche der US-Regierung unter Joe Biden, große Fusionen zu unterbinden.

SAPPHIRE VENTURES

Die mit SAP verbundene US-Beteiligungsgesellschaft Sapphire Ventures will ihr Engagement im Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) deutlich ausweiten. Wie das in Kalifornien ansässige Unternehmen mitteilte, will es mehr als 1 Milliarde US-Dollar in KI-gestützte Startups im Bereich Unternehmenstechnologie investieren, darunter auch in solche, die sich auf generative KI (GenAI) spezialisiert haben.

VIAGRA

bleibt weiterhin verschreibungspflichtig. Ein Sachverständigenausschuss beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte in Bonn lehnte einen Antrag auf Aufhebung der Verschreibungspflicht für den Wirkstoff Sildenafil in einer Dosierung von 25 Milligramm mehrheitlich ab. Damit ist ein Rezept vom Arzt auch künftig zwingend nötig.

