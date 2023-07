LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

hat weitere etablierte Marken von Sanofi übernommen und ihr Consumer-Healthcare-Geschäft in Europa damit ausgebaut, unter anderem in Belgien, Deutschland, Ungarn, Spanien, Großbritannien und Schweden. Einen Kaufpreis nannte das Unternehmen aus Bad Vilbel nicht.

BRITISCHE BANKEN

Die Bank of England (BoE) ist in ihrer jüngsten Bewertung der Finanzstabilität zu dem Ergebnis gekommen, dass die großen britischen Banken einem starken Wirtschaftsabschwung standhalten könnten. Die britische Notenbank wies aber auf Risiken hin, die vom Immobiliensektor und der Verschuldung ausgehen. Die acht Finanzhäuser haben die Stresstests der BoE bestanden, was ihrem Aktienkurs im Londoner Handel Auftrieb gab.

NOVO NORDISK

Die Europäische Arzneimittelagentur EMA prüft Daten zum Risiko von Selbstmordgedanken und Selbstverletzungen im Zusammenhang mit der Einnahme neuer Medikamente zur Behandlung von Typ-2-Diabetes und Fettleibigkeit (Adipositas). Die Prüfung wurde eingeleitet, nachdem die isländische Arzneimittelbehörde über Fälle von Selbstverletzungen und Selbstmordgedanken bei Patienten berichtet hatte, die Ozempic, Saxenda oder Wegovy eingenommen hatten - drei Medikamente des dänischen Unternehmens Novo Nordisk.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 12, 2023 12:43 ET (16:43 GMT)