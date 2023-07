LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

hat im zweiten Quartal 2023 besser abgeschnitten als erwartet und seine Jahresprognose angehoben. Der US-Rüstungs- und Luftfahrtkonzern verdiente im Berichtsquartal unterm Strich 1,7 Milliarden US-Dollar oder 6,63 Dollar je Aktie nach 309 Millionen bzw 1,16 Dollar je Anteilsschein vor Jahresfrist. Im Vorjahresergebnis war allerdings ein nicht-operativer Sonderaufwand von 1,5 Milliarden Dollar für Pensionsabfindungen enthalten.

MORGAN STANLEY

Höhere Kosten sowie eine Flaute im Handelsgeschäft und im Investmentbanking haben Morgan Stanley im zweiten Quartal trotz steigender Erträge einen Gewinnrückgang beschert. Das Ergebnis fiel dabei aber besser aus als von Analysten erwartet. Die Bank of America, die ebenfalls im Dienstag Zahlen vorlegte, profitierte dagegen von steigenden Zinsen.

TESLA

Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) in Brandenburg hat Widerstand gegen die geplante Erweiterung des Tesla-Werks in Grünheide bei Berlin angekündigt. "Ein Einwendungsschreiben wird es vom Nabu Brandenburg mit Sicherheit geben", sagte Geschäftsführerin Christiane Schröder der Zeitung Welt. "Dann ist die Frage, wie das von den Landesbehörden in eine mögliche Genehmigung aufgenommen wird."

