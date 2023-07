LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

HOCHTIEF

Das Gewinn- und Umsatzwachstum von Hochtief hat im zweiten Quartal etwas nachgelassen. Der im MDAX notierte Baukonzern sitzt aber auf einem komfortablen Auftragspolster. Die Prognose für das laufende Jahr bestätigte das Unternehmen.

Der MTU-Partner Pratt & Whitney muss einen erheblichen Teil der verbauten Triebwerke in Airbus A320neo-Maschinen vorzeitig überprüfen. MTU Aero Engines ist mit 18 Prozent am A320neo-Antrieb beteiligt. Der Mutterkonzern von Pratt & Whitney, Raytheon, kündigte an, dass betroffene PW1100G-JM-Triebwerke in den kommenden neun bis zwölf Monaten beschleunigt ausgebaut und inspiziert werden müssten, davon etwa 200 bis Mitte September. Grund sei eine Auffälligkeit eines Metallpulvers, das zur Herstellung bestimmter Triebwerksteile verwendet werde.

Der im Juni erzielte Vergleich wegen der Verunreinigung von Trinkwasser mit sogenannten ewigen Chemikalien hat 3M im zweiten Quartal einen Milliardenverlust beschert. Operativ sank der Gewinn nur leicht, womit der Mischkonzern die Erwartungen der Analysten übertraf. Die Prognose für das Gesamtjahr hob 3M an.

zahlt für die Übernahme des Saugroboterherstellers iRobot weniger als ursprünglich geplant. Wie die Unternehmen mitteilten, wird der Onlinehändler nun 52,75 Dollar je iRobot-Aktie statt 61 Dollar zahlen. Der Grund ist, dass das Übernahmeziel mehr Schulden macht, um das laufende Geschäft zu finanzieren.

Die mittlerweile von der UBS gerettete Credit Suisse sieht sich einer über 100 Millionen US-Dollar schweren Schadensersatzklage gegenüber. Der südafrikanische Hedgefonds M1 beschuldigt die Bank, einen falschen Margin Call vorgenommen zu haben und hat in London Klage eingereicht.

hat im zweiten Quartal mehr verdient als am Markt erwartet und ihre Jahresprognose angehoben. Das Unternehmen für Medizintechnik und pharmazeutische Diagnostik, das zu Jahresbeginn von General Electric abgespalten wurde, erzielte einen Nettogewinn von 418 Millionen US-Dollar bzw. 91 Cent je Aktie. Das war zwar ein Rückgang gegenüber dem Gewinn von 485 Millionen oder 1,04 Dollar im Vorjahreszeitraum. Auf bereinigter Basis lag das Ergebnis mit 92 Cent je Anteil aber über der Konsensschätzung der von Factset befragten Analysten von 87 Cent.

ist nach einem besser als erwartet verlaufenen zweiten Quartal optimistischer geworden und hat die Jahresprognose zum zweiten Mal in diesem Jahr angehoben. Der US-Autokonzern verdiente von April bis Juni netto 2,566 Milliarden US-Dollar oder 1,83 Dollar je Aktie nach 1,692 Milliarden bzw 1,14 Dollar je Anteilsschein vor einem Jahr. Belastet wurde der Gewinn mit 792 Millionen Dollar im Zusammenhang mit einer Rückrufaktion des Elektroautos Chevrolet Bolt im Jahr 2021.

In Großbritannien will der Anbieter der Mobilfunkmarke O2, Virgin Media O2, offenbar bis zu 2.000 Stellen streichen. Das Unternehmen war 2021 aus der Fusion der spanischen Telefónica und Virgin Media entstanden und teilte mit, es prüfe aktuell Vorschläge, sein Geschäftsmodell zu vereinfachen. Aus Unternehmenskreisen verlautete, bis Ende des Jahres würden 2.000 Jobs gestrichen, das wären mehr als 10 Prozent der Belegschaft.

hat im ostafrikanischen Uganda mit umstrittenen Bohrungen nach Erdöl begonnen. Wie im Februar 2022 beschlossen, hätten die Bohrungen im Rahmen des Projekts Tilenga unter dem Albertsee im Juli begonnen. Die Produktion soll 2025 starten. Umweltschützer äußerten sich entsetzt mit Blick auf die Folgen für den Klimawandel und die Artenvielfalt.

Belastet von einer vorzeitigen Inspektion bestimmter Triebwerke der Tochter Pratt & Whitney kommt die Aktie von Raytheon Technologies unter Abgabedruck. Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern kündigte an, dass betroffene Triebwerke in den nächsten neun bis zwölf Monaten beschleunigt ausgebaut und inspiziert werden müssten. Allein bis Mitte September sollen bereits 200 Triebwerke überprüft werden.

hat im zweiten Quartal trotz eines Gewinnrückgangs mehr verdient als erwartet, wobei der Umsatz hinter den Marktprognosen zurückblieb. Die jüngsten Preiserhöhungen begännen sich auszuzahlen, teilte der Konzern mit. Die Aktie steigt im vorbörslichen Handel um 1,7 Prozent.

Die Europäische Kommission untersucht mögliche Verstöße gegen die EU-Fusionskontrollverordnung im Rahmen der Übernahme von Lagardere durch Vivendi. Die Brüsseler Behörde hatte die Transkation am 9. Juni unter Auflagen genehmigt. Nun eröffnete sie eine formelle Untersuchung, ob das französische Medienkonglomerat Vivendi bei der Übernahme von Lagardere gegen Anmeldepflichten und die sogenannte Stillhaltepflicht verstoßen hat. Auch werde untersucht, ob Vivendi möglicherweise gegen die Bedingungen und Auflagen verstoßen hat, die mit der Genehmigung der Transaktion durch Brüssel verbunden waren.

