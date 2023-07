LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Der Volkswagen-Konzern verstärkt seine Elektroauto -Aktivitäten in China über Investitionen und Kooperationen. Damit soll gleichzeitig die Position in diesem wichtigen Markt gestärkt und die lokale Elektrifizierungs-Strategie beschleunigt vorangetrieben werden. Die Marke VW hat eine technologische Rahmenvereinbarung über eine langfristige Zusammenarbeit mit Xpeng geschlossen, einem Hersteller von smarten Elektro-Fahrzeugen.

K+S

Der Düngemittel- und Salzkonzern blieb beim operativen Gewinn EBITDA im zweiten Quartal nach eigenen Angaben deutlich hinter den Erwartungen zurück. Sollte erneut eine Kaufzurückhaltung eintreten, kann der Konzern nicht ausschließen, beim EBITDA nur das untere Ende der Prognosespanne zu erreichen. Beim freien Cashflow seien die Markterwartungen übertroffen worden. Auf Basis vorläufiger Zahlen lag das EBITDA im zweiten Quartal bei 24 Millionen Euro und damit insbesondere preisbedingt unter der Markterwartung von 70,5 Millionen Euro. Der bereinigte Cashflow habe rund 160 Millionen Euro erreicht bei einem Vara-Marktkonsens von 116,1 Millionen Euro.

DM

darf Produkte wie Flüssigseife, Sonnenmilch oder Cremnedusche ihrer Eigenmarke nicht als "klimaneutral" bezeichnen. Auch der Begriff "umweltneutrales Produkt" solle nicht auf der Verpackung von Spülmittel stehen, entschied das Landgericht Karlsruhe. Eine Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) hatte damit Erfolg.

PNE

will gemeinsam mit dem Handelsunternehmen SET Select Energy GmbH synthetische Kraftstoffe aus Erneuerbaren Energien in Südafrika erzeugen und vermarkten. Ein Projekt an der Westküste Südafrikas soll pro Jahr bis zu 500.000 Tonnen der sogenannten E-Fuels erzeugen, die aus grünem Wasserstoff gewonnen werden, der über Elektrolyse erzeugt wird. Die Unternehmen unterzeichneten eine entsprechende Absichtserklärung.

UNIPER

Die Bundesregierung zeigt sich zufrieden mit der Geschäftsentwicklung des verstaatlichen Energiekonzerns Uniper. "Das ist ein positives Signal", sagte ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums. Mit Bezug auf die Beteiligung des Bundes an dem Versorger sagte der Sprecher, dass der Bund bis spätestens Ende 2028 seinen Anteil auf 25 Prozent plus 1 Aktie zurückfahren müsse. Bis Ende dieses Jahres werde der Bund einen "Ausstiegsfahrplan" festlegen.

AT&T

hat im zweiten Quartal die Erwartungen beim freien Cashflow und bereinigten Gewinn übertroffen. AT&T verzeichnete einen freien Cashflow von 4,2 Milliarden US-Dollar (rund 3,8 Milliarden Euro). Analysten hatten laut Factset nur mit 3,7 Milliarden Dollar gerechnet.

BOEING

Weitere Belastungen im Rüstungsgeschäft haben dem Flugzeughersteller Boeing im zweiten Quartal rote Zahlen beschert. Steigende Flugzeugbestellungen und -auslieferungen konnten die finanziellen Folgen dieser Probleme nicht ausgleichen. Der Konzern übertraf allerdings die Erwartungen, erhöhte seine Produktionsrate wie geplant und bestätigte den Cashflow-Ausblick.

COCA-COLA

hat im zweiten Quartal vor allem von Preiserhöhungen profitiert. Der US-Getränkekonzern aus Atlanta steigerte Gewinn und Umsatz stärker als erwartet und zeigte sich zuversichtlicher für das Gesamtjahr.

ENEL

verkauft einen Anteil von 50 Prozent an seiner griechischen Sparte für erneuerbare Energien Enel Green Power Hellas (EGPH) für 345 Millionen Euro an Macquarie Asset Management, um seine Schulden zu verringern. Enel werde mit dem Investor eine Aktionärsvereinbarung über die gemeinsame Kontrolle von EGPH abschließen, um die Projektpipeline weiter auszubauen und die installierte Kapazität zu erweitern.

META

Nach einer Datenpanne steht dem Nutzer eines sozialen Netzwerks kein Schmerzensgeld vom Internetkonzern Meta zu, zu dem unter anderem Facebook und Instagram gehören. Es sei für den Kläger ersichtlich gewesen, dass die Daten für Dritte einsehbar gewesen seien, begründete das Landgericht im brandenburgischen Frankfurt an der Oder seine Entscheidung. Der Kläger hatte bei der Erstellung seines Nutzerkontos unter anderem seine Telefonnummer angegeben.

LOCKHEED MARTIN

Der US-Konzern ist mit der Entwicklung eines atomgetriebenes Raumschiffs beauftragt worden, das spätestens 2027 präsentiert werden soll. Auftraggeber ist die Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), eine Behörde des Pentagons, die Forschungsprojekte für die US-Streitkräfte finanziert.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 26, 2023 12:36 ET (16:36 GMT)