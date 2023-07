LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

kauft die Reata Pharmaceuticals Inc mit Sitz in Texas für 7,3 Milliarden US-Dollar in bar. Reata habe "bedeutende Fortschritte bei der Entwicklung von Therapeutika gemacht, die den Zellstoffwechsel und Entzündungen bei schweren neurologischen Erkrankungen regulieren", teilte Biogen mit.

BOLIDEN

Ein spanisches Gericht hat entschieden, dass die schwedische Bergbaufirma Boliden nach einer Umweltkatastrophe vor 25 Jahren in Andalusien keine Entschädigung zahlen muss. Das Gericht in Sevilla wies damit eine Klage der Regionalregierung ab, die gefordert hatte, dass Boliden für die Kosten der Beseitigung der Umweltschäden aufkommt. Diese Kosten werden von der Regionalregierung auf 89 Millionen Euro beziffert.

CASINO

Nach der Handelsaussetzung am Vortag werden die Aktien von Casino Guichard-Perrachon am Freitag wieder gehandelt. Der Kurs stürzt um knapp 10 Prozent ab, hatte aber bereits 14 Prozent im Minus gelegen. Der in Schwierigkeiten befindliche französische Supermarktbetreiber hat sich grundsätzlich mit einem Konsortium, das vom tschechischen Großinvestor Daniel Kretinsky angeführt wird, auf eine Verbesserung der Kapitalbasis sowie Restrukturierung der Schulden verständigt. Diese Einigung führt aber zu hohen Verlusten bzw. einer massiven Verwässerung bei den Altaktionären.

EVERGRANDE NEV

Der chinesische Elektroautohersteller Evergrande, Tochter des gleichnamigen Immobilienkonzerns, ist am Freitag nach mehr als 15 Monaten an die Börse in Hongkong zurückgekehrt. Der Aktienkurs fiel bis Handelsschluss um mehr als 60 Prozent. Die Börse hatte den Handel im April 2022 ausgesetzt, weil Evergrande NEV wiederholt keine Bilanz vorlegen konnte.

INTESA SANPAOLO

hat im zweiten Quartal die Gewinnerwartungen übertroffen. Die italienische Bank profitierte dabei von höheren Zinsen. Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr wurde der Ausblick für 2023 angehoben.

PROCTER & GAMBLE

hat in seinem vierten Geschäftsquartal von Preiserhöhungen profitiert und damit ein rückläufiges Absatzvolumen mehr als ausgeglichen. Der US-Konsumgüterkonzern, zu dem Marken wie Pampers , Gillette und Ariel gehören, verdiente mehr als erwartet.

