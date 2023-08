LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

kann ihr Aktienrückkaufprogramm umsetzen. Wie die österreichische Bank mitteilte, hat die Europäische Zentralbank (EZB) einen Aktienrückkauf in Höhe von bis zu 300 Millionen Euro zum Zweck der Einziehung dieser Aktien genehmigt.

CATERPILLAR

hat im zweiten Quartal die Erwartungen der Analysten dank eines höheren Absatzvolumens, höherer Preise und verbesserter Margen übertroffen. Der Nettogewinn stieg auf 2,92 Milliarden US-Dollar bzw 5,67 Dollar je Aktie, nach 1,67 Milliarden bzw. 3,13 Dollar je Aktie im Vorjahreszeitraum. Ohne Berücksichtigung einmaliger Posten lag der bereinigte Gewinn pro Aktie mit 5,55 Dollar deutlich über dem Factset-Konsens von 4,57 Dollar. Der Umsatz stieg um 21,6 Prozent auf 17,32 Milliarden Dollar und lag damit über dem Factset-Konsens von 16,46 Milliarden.

MERCK & CO

Die im Juni abgeschlossene Übernahme von Prometheus Biosciences für 10,8 Milliarden US-Dollar hat dem US-Pharmakonzern Merck & Co im zweiten Quartal tiefrote Zahlen beschert. Außerdem lasteten schwächere Verkäufe des Corona-Medikaments Lagevrio und Wechselkurseffekte auf dem Ergebnis, das allerdings nicht ganz so schlecht ausfiel wie von Analysten befürchtet.

META

Instagram könnte bald um Erlaubnis bitten, bevor es peinlichen Tanzvideos für bestimmte Anzeigen nutzt, jedenfalls in Europa. Unter dem Druck der Datenschutzbehörden hat Meta Platforms vorgeschlagen, alle Nutzer in Europa zu fragen, ob sie gezielte Werbung sehen möchten, die darauf basiert, welche Videos sie ansehen oder welche Beiträge sie teilen. In einem Vorschlag an die Datenschutzbehörden erklärte das Unternehmen, dass es seine Systeme aktualisieren könnte, um bereits Ende Oktober die Zustimmung für solche Anzeigen einzuholen.

PFIZER

hat im zweiten Quartal einen deutlichen Gewinnrückgang erlitten, nachdem das Unternehmen im Vorjahreszeitraum noch große Mengen seines Corona-Impfstoffs verkauft hatte. Das Unternehmen erzielte einen Nettogewinn von 2,327 Milliarden Dollar oder 41 Cent pro Aktie, ein Rückgang von 77 Prozent gegenüber 9,906 Milliarden Dollar oder 1,73 Dollar pro Aktie im Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag bei 67 Cent und damit über dem Factset-Konsens von 57 Cent.

UBER TECHNOLOGIES

hat im zweiten Quartal überraschend einen Gewinn erzielt. Den Umsatz steigerte der Fahrdienstvermittler und Lieferdienst dank eines kräftigen Wachstums in beiden Kerngeschäften.

