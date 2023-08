LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Italiens größte Bank reduziert ihre Präsenz in Russland weiter. Intesa Sanpaolo schließe seine Repräsentanz in Moskau, sagte ein Unternehmenssprecher. Die Bank habe nun noch eine sehr kleine lokale Tochtergesellschaft in dem Land.

Die weltgrößte Kryptobörse Binance sollte China eigentlich verlassen, als Peking den Handel mit Kryptowährungen 2021 verbot. Doch fast zwei Jahre später handeln ihre Nutzer rund 90 Milliarden US-Dollar an Krypto-Assets in China monatlich. Das geht aus internen Zahlen, in die das Wall Street Journal Einblick hatte, und Aussagen aktueller und früherer Mitarbeiter hervor.

hat im zweiten Quartal die Markterwartungen übertroffen. Der Jahresausblick wurde beim Umsatz zwar angehoben, beim Gewinn je Aktie jedoch abgesenkt. Die Aktie legt im vorbörslichen US-Handel um 0,3 Prozent zu.

hat im zweiten Quartal die Gewinnerwartungen zwar übertroffen, beim Umsatz wurden die Erwartungen jedoch verfehlt. Den Jahresausblick bestätigte der US-Konzern. Die Aktie gibt im vorbörslichen US-Handel 0,9 Prozent nach.

