LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Wegen eines Pilotenstreiks bei der Billig-Fluggesellschaft Ryanair sind 88 Flüge vom Flughafen Charleroi in Belgien gestrichen worden. Rund 15.000 Fluggäste, die am Montag oder Dienstag in der belgischen Stadt landen oder von dort starten sollten, seien betroffen, teilte der Flughafen mit. Es ist bereits der dritte Streik innerhalb weniger Wochen.

führt nach einer Untersuchung von Batteriepacks einen freiwilligen Rückruf von mehr als 200 seiner Elektrofahrzeuge durch. Das Unternehmen kündigte an, dass es etwa 209 batterieelektrische Fahrzeuge der Klasse 8 Tre (BEV) "als Vorsichtsmaßnahme" zurückrufen wird. Nikola wird auch den Verkauf neuer BEVs "vorübergehend" aussetzen, obwohl der Schritt des Unternehmens keine Auswirkungen auf die Produktion seiner Wasserstoff-Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge (FCEV) hat, die ein anderes Design haben.

hat den Intuit-Manager Alex Chriss zum neuen CEO ernannt. Damit endet eine monatelange Suche nach einer neuen Führungskraft. Chriss werde am 27. September die Nachfolge von Dan Schulman antreten und auch dem Board beitreten, wie der Zahlungsdienstleister mitteilte.

sieht weiterhin Potenzial für massive Investitionen in Indien. "Angesichts der potenziellen Größe des indischen Marktes und falls wir unsere Pläne dort vollständig umsetzen können, denke ich, dass mehrere Milliarden Dollar an Investitionen nur ein Anfang sind", sagte Foxconn-Chef Young Liu am Montag. Der Konzern fertigt bislang hauptsächlich in China und ist seit längerem auf der Suche nach alternativen Standorten, um die Abhängigkeit zu verringern.

