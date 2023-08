LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Auch Google hat mehr Transparenz für Nutzerinnen und Nutzer in der EU angekündigt. Der US-Konzern will künftig mehr Informationen zu personalisierter Werbung und zu den Google-Algorithmen veröffentlichen. Damit passt sich Google neuen EU-Vorschriften nach dem Gesetz für digitale Dienste (Digital Services Act) an. Es tritt am Freitag in Kraft.

SUBWAY

Die US-Sandwich-Kette Subway bekommt mit der Investmentgesellschaft Roark Capital einen neuen Besitzer. Subway gab am Donnerstag in einer Pressemitteilung eine "endgültige Vereinbarung" für einen Verkauf an die US-Investmentgesellschaft bekannt, der über das Tochterunternehmen Inspire Brands bereits Schnellrestaurant-Ketten wie Arby's, Buffalo Wild Wings und Dunkin' gehören. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Informierte Kreise hatten zu Wochenbeginn von einem Angebot in Höhe von mehr als neun Milliarden Dollar (rund 8,3 Milliarden Euro) für die Imbiss-Kette gesprochen, die über Franchisenehmer rund 37.000 Restaurants in mehr als 100 Ländern betreibt und damit eine der größten Schnellrestaurant-Ketten der Welt ist.

CHERY

Der chinesische Autobauer Chery erwägt offenbar die Übernahme eines ehemaligen VW-Werks in Russland. Das berichtete das Düsseldorfer Handelsblatt am Donnerstag unter Verweis auf Insiderkreise. Demnach führt Chery parallel Gespräche mit mehreren Eigentümern von Autofabriken, die westliche Hersteller nach Russlands Angriff auf die Ukraine verkauft hatten. Bei dem VW-Werk geht es dem Bericht zufolge um die Produktionsstätten in Kaluga südlich von Moskau. Der deutsche Konzern hatte seine Anteile an dem Werk und dort aktiver russischer Tochtergesellschaften im Mai an den russischen Händler Avilon verkauft.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 24, 2023 12:45 ET (16:45 GMT)