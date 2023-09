LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

verkauft sein Heim-Energiegeschäft in Großbritannien und Deutschland an die britische Octopus Energy für eine nicht genannte Summe. Der Verkauf wird vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung voraussichtlich im vierten Quartal des Jahres abgeschlossen sein. Im Juni hatte das Unternehmen bekannt gegeben, dass es sich aus dem Privatkundengeschäft in Großbritannien, den Niederlanden und Deutschland zurückziehen wird, wobei der Verkaufsprozess bereits angelaufen ist.

hat verspätet ihren Jahresabschluss präsentiert, nachdem der Börsenhandel wegen der Verzögerung bereits ausgesetzt worden war. Dabei legte die britische Bekleidungsmarke rote Zahlen vor: Im Ende April zu Ende gegangenen Geschäftsjahr machte Superdry einen Nettoverlust von 148,1 Millionen Pfund (166 Millionen Euro) - im Vorjahreszeitraum stand unter dem Strich noch ein Gewinn von 22,4 Millionen Pfund.

Rosalind Brewer, die Chefin der größten US-Apothekenkette Walgreens Boots Alliance gibt nach weniger als drei Jahren im Amt ihren Posten auf. Walgreens teilte mit, Brewer sei am Donnerstag als CEO und Mitglied im Board zurückgetreten. Die frühere Starbucks-Managerin hatte die Führung von Walgreens 2021 übernommen.

