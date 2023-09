LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

setzt beim Personal den Rotstift an: Unternehmensweit werden rund 500 Stellen abgebaut, etwa 300 davon in Deutschland, wie das mehrheitlich dem Chemieriesen BASF gehörende Unternehmen mitteilte. Per Ende 2022 beschäftigte die Kasseler Wintershall Dea 2.025 Mitarbeiter. Der Vorstand werde auf drei Mitglieder verkleinert, hieß es am Dienstag weiter. Chief Technology Officer Hugo Dijkgraaf werde das Unternehmen

ARM

hat die Bedingungen für seinen Börsengang festgesetzt und will seine American Depositary Shares (ADRs) in einer Spanne von 47 bis 51 US-Dollar je Anteil anbieten. Insgesamt 95,5 Millionen Aktien werden von der Softbank Group angeboten, wobei bis zu 7 Millionen weitere Aktien den Konsortialführern offeriert werden könnten. Arm plant eine Notierung an der Nasdaq, was der größte Börsengang des Jahres werden könnte. Softbank trennt sich mit dem Angebot von etwa 10 Prozent seiner Anteile an Arm, nachdem es das Unternehmen 2016 für 32 Milliarden US-Dollar gekauft hatte.

APPLE

Fußball-Superstar Lionel Messi hat dazu beigetragen, die Zahl der Abonnements für den Streaming-Dienst von Apple und der höchsten US-Fußballliga MLS vor seinem Nordamerika-Debüt im Juli in die Höhe zu treiben - ein Zeichen dafür, dass die Partnerschaft Früchte trägt. Am 21. Juli, dem Tag, an dem der Argentinier sein erstes Spiel für Inter Miami im rosa Trikot absolvierte, verzeichnete Apples Streaming-Dienst MLS Season Pass, der Live-Spiele der Major League Soccer (MLS) zeigt, in den USA mehr als 110.000 neue Abonnements.

WARNER BROS

Der Streik der Schauspieler und Drehbuchautoren in den USA lässt den Unterhaltungskonzern Warner Bros. Discovery vorsichtiger werden. Die Muttergesellschaft von CNN, HBO und anderen Sendern senkte ihr Gewinnziel für das laufende Jahr.

TIKTOK

hat nach eigenen Angaben mit der Speicherung der Daten europäischer Nutzerinnen und Nutzer an einem neuen Standort in Irland begonnen. "Unser erstes Datenzentrum in Dublin, Irland, ist jetzt in Betrieb und die Übertragung der europäischen Nutzerdaten in das Zentrum hat begonnen", teilte das Unternehmen, das dem chinesischen Konzern Bytedance gehört, am Dienstag mit.

