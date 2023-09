LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

soll vom Kurszettel verschwinden. Wie die Bank mitteilte, hat sie mit den Finanzinvestoren, die bereits knapp 90 Prozent an dem Unternehmen halten, eine Delisting-Vereinbarung abgeschlossen. Die Bieter wollen für die ausstehenden Anteile 33,20 Euro pro Stück in bar zahlen, was knapp über dem geschätzten Mindestpreis liege. Am Mittwoch ist die Aktie mit 33,00 Euro aus dem Handel gegangen.

DELIVERY HERO

steht vor einem Verkauf von Teilen seines Asiengeschäfts. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, finden derzeit Verhandlungen über einen potenziellen Verkauf von Geschäften der Marke Foodpanda in Malaysia, Philippinen, Thailand, Kambodscha, Myanmar und Laos statt. Den möglichen Käufer nannte Delivery Hero nicht. Die Wirtschaftswoche hatte zuvor über die Verhandlungen berichtet. Dort hieß es, dass als Käufer der Wettbewerber Grab aus Singapur infrage kommt, der gut 1 Milliarde Euro zahlen könnte.

LUFTHANSA

Beim geplanten Teilverkauf von Lufthansa Technik rückt ein möglicher Vertragsabschluss näher. Finanz- und Unternehmenskreisen zufolge ist nur noch Finanzinvestor Bain im Rennen, schreibt das Handelsblatt. Ein Lufthansa-Sprecher wollte die Information auf Anfrage von Dow Jones Newswires nicht kommentieren.

NETTO

Nach Aldi und Rewe folgt auch der Discounter Netto einer Empfehlung des Einzelhandelsverbands HDE und erhöht die Gehälter für seine Beschäftigten. Ab dem 1. Oktober werde Netto 5,3 Prozent mehr Geld zahlen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Das gelte für alle tarifgebundenen Beschäftigten in der Verwaltung, in den Märkten sowie in den beiden Netto-Logistikzentren

FORD

hat die britische Regierung von Premierminister Rishi Sunak öffentlich für Überlegungen kritisiert, das Verbot von neuen Autos mit Verbrennungsmotoren ab 2030 auf ein späteres Datum zu verschieben.

TOSHIBA

Die Übernahme des seit Jahren kriselnden japanischen Industriekonzerns Toshiba durch eine Unternehmensgruppe unter Führung des Investmentfonds Japan Industrial Partners (JIP) kann vollzogen werden. Der Konzern teilte am Mittwoch mit, dass genügend Aktionäre dafür grünes Licht gegeben hätten. JIP hatte Toshiba mit 2 Billionen Yen (12,6 Milliarden Euro) bewertet. Mindestens zwei Drittel der bisherigen Aktionärinnen und Aktionäre mussten dem Verkauf ihrer Anteile zustimmen.

