LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

Rupert Murdoch tritt als Chairman von Fox und News Corp zurück. Der 92-jährige werde seine Ämter an der Spitze beider Unternehmen im November niederlegen, wenn sie ihre Hauptversammlungen abhalten, teilten die Konzerne mit. Er soll jeweils zum Chairman Emeritus ernannt werden. Sein ältester Sohn, Lachlan Murdoch, der bisher als Co-Chairman von News Corp fungiert, wird alleiniger Chairman dieses Unternehmens und weiterhin bei Fox Executive Chairman und CEO bleiben. Zur in New York ansässigen News Corp gehören auch das Wall Street Journal und diese Nachrichtenagentur.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err

(END) Dow Jones Newswires

September 21, 2023 12:31 ET (16:31 GMT)