LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

bekommt einen neuen Vorstand für das Schienenfahrzeug-Geschäft aus dem eigenen Hause. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, hat er Nicolas Lange zum 1. Oktober in das Führungsgremium berufen. Er übernimmt das Ressort von Jürgen Wilder, der das Unternehmen "im besten Einvernehmen" verlässt. Lange ist derzeit Vorsitzender der Geschäftsführung der Knorr-Bremse Systeme für Schienenfahrzeuge GmbH und seit 20 Jahren im Konzern.

GRENKE

Grenke hat erstmals eine Anleihe platziert, die ausschließlich der Refinanzierung nachhaltiger Leasinggüter dient. Das Emissionsvolumen dieses ersten Green Bonds lag bei 500 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Die Nachfrage überstieg das Angebot deutlich. Der Zinssatz beträgt 7,875 Prozent jährlich und die Laufzeit 3,5 Jahre bis zum 6. April 2027.

WIRECARD

Der ehemalige Chef des insolventen Zahlungsdienstleisters Wirecard, Markus Braun, hat im Streit um zehn Millionen Euro aus einer Managerhaftpflichtversicherung seine Berufung zurückgezogen. Das teilte das Oberlandesgericht Düsseldorf am Freitag mit. Das Urteil des Landgerichts vom Juli, in dem es Brauns Antrag auf einstweilige Verfügung gegen die Versicherung Swiss Re abgelehnt hatte, ist damit rechtskräftig.

AMAZON

Amazon tut es anderen Streamingdiensten gleich und will auf seiner Plattform Prime Video in Sendungen und Filmen nun auch Werbung platzieren. Prime ist damit ein weiterer Streamingdienst, der sich angesichts der steigenden Verluste in diesem Sektor wieder der Werbung als Einnahmequelle zuwendet. Amazon teilte mit, man werde eine werbefreie Option anbieten, die Amazon-Prime-Mitglieder 2,99 US-Dollar pro Monat in den USA extra kosten soll. Auch in Deutschland soll es das Werbemodell geben.

UAW

Im Tarifstreit mit den US-Autokonzernen erhöht die Gewerkschaft den Druck bei General Motors und bei Stellantis. Die UAW kündigte an, nun auch 38 Teile-Distributionszentren der beiden Konzerne in 20 Bundesstaaten zu bestreiken. Bei Ford sollen die Streiks nicht ausgeweitet werden, weil man dort in den Gesprächen Fortschritte mache.

